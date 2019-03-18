瞄準InsurTech商機 精誠獨家代理醫健AI平台 搶攻保險市場

台灣資訊服務業龍頭企業精誠 (6214) 今日宣布，獨家代理 Knowtions Research 醫健人工智慧平台解決方案，分析醫療與保險理賠資訊以建構 AI 大數據模型，協助保險公司優化前端保險商品設計、強化中端核保效能、防範後端理賠詐欺，全面提升營運績效。精誠深耕台灣保險資訊服務領域多年，服務範圍包含：保險需求分析、電子建議書、電子要保書、網路投保、行動投保、保經代系統、保險資訊源、保單數據處理等產品與服務，近年更積極致力於協助客戶運用保險科技，針對行銷、銷售、承保、保單、理賠、運營等保險價值鏈，進行數位轉型 AI 化，實踐 AI 智慧營運。



Knowtions Research 成立於 2015 年，其研發的 Knowtions 醫健人工智慧平台使用世界領先的臨床自然語言處理法 (NLP)，為保險公司整理並標準化使用不同語言的繁雜醫療數據，解析非結構化的醫療資訊，輔以預先訓練的數據模型預測保戶的疾病失能風險，可提供健康狀況追蹤干預的建議，不僅能協助保險公司偵測理賠詐欺風險、擬定保戶的疾病干預計畫、加速案件核保流程、還能優化保險商品的精算設計。目前 Knowtions Research 的客戶包含新加坡保德信人壽與日本大都會人壽等。



精誠數位創新應用事業部副總經理張皇裕表示，保險科技 (InsurTech) 的快速發展，對全球保險業帶來巨大的影響，紛紛開始引入 AI 科技，為保戶提供更好的服務及產品，而 Knowtions 醫健人工智慧平台結合醫療與保險理賠數據，其研發的 AI 大數據模型不僅可以協助保險公司設計創新保險商品，進行 AI 預測承保，還可以自動學習新的欺詐手段以提高預測準確性，輔助找出疑似詐欺或浮報的理賠案件，提高理賠人員調查效率，降低保險資源的浪費。



Knowtions Research 創辦人兼執行長李俊毅則提到，Knowtions 醫健人工智慧平台是自動化的深度學習軟體，可結合預先訓練的模型以提高預測準確度，並以可視化的分析報告來詮釋預測原因，還可整合進保險公司現有的運作流程，以超過 60 種的預測模型來輔助提高各部門的營運績效，是目前最適切符合保險公司運作的全方位 AI 解決方案。