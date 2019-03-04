雄獅推全新威尼斯號獨包行程 預估郵輪市場每年增兩成

根據台灣港務公司統計指出，自 2017 年起，連續 2 年台灣遊輪出境旅客均突破 140 萬人次，足見郵輪旅遊儼然已是市場新顯學。雄獅 (2731) 近年來以獨有的 3C 營運模式結合「郵輪 +」概念，推出多款不同主題的獨家包船系列行程，均獲得市場熱烈迴響，今年雄獅再度於母親節檔期推出甫在義大利下水、專為亞洲量身打造的全新郵輪─《威尼斯號 Venezia》之獨包行程，為郵輪航程銷售再添動能。雄獅旅遊主題旅遊部總經理游國珍表示，國際郵輪協會的「2019 郵輪產業新聞報告」提及，「新船」、「新品牌」將是未來郵輪旅遊的流行趨勢，而《威尼斯號 Venezia》不僅是歌詩達郵輪艦隊中唯一一艘 Vista 等級的郵輪，更是歷年訪台載客量最大、最新的一艘郵輪。



國際郵輪協會 (CLIA) 最新一期公佈的「2019 郵輪產業新聞報告」預估，2019 年全球遊輪旅客可望突破 3 千萬人次，而亞洲郵輪市場總佔比也將攀升至三分之一，不僅如此，今年度全球將有 24 艘全新郵輪加入市場，是郵輪史上最多新船建成投入營運的一年，足見全球郵輪旅遊市場潛力無限。



游國珍說明，從 2014 年開始，雄獅首開業界先例獨包太陽公主號，直到去年更創新結合「郵輪 +」與賞櫻概念獨包盛世公主號賞櫻團，都獲得極佳口碑，每年均為營收帶來正向挹注，預估台灣郵輪市場仍將穩定維持 2 成以上的年增率。



《威尼斯號 Venezia》是目前以基隆為母港的訪台郵輪中，造價金額最高的一艘郵輪，更是歌詩達郵輪在亞洲運行噸位最大的郵輪 (噸位：135,500 噸；載客數：5,260 人)。



此外，根據雄獅旅遊觀察，選擇搭郵輪度假的年齡層，已從 55 歲下修至 50 歲，其中，更以攜家帶眷的親子族群為大宗，使得不少大型的國際郵輪品牌將設施、活動趨向年輕化，也因此，《威尼斯號 Venezia》設有近 4 成家庭式艙房，更在甲板頂層規劃 3 條海上高空滑水道及戶外思高兒童俱樂部，搶攻親子郵輪假期。

