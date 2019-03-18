網家多元支付再添「街口」 高額回饋力拼使用率翻倍

網家 (8044) 旗下 PChome24h 購物金流支付系統再添生力軍！繼提供當前同業最完整的 32 大銀行＋PChome 儲值＋五大行動支付等多元金流支付服務後，今日再宣布策略結盟「街口支付」加入行動支付行列，最高祭出 10% 回饋，為期三週的高額回饋活動，樂觀預期可有效帶動使用率翻倍成長，並刺激整體消費力道。根據資策會產業情報研究所 MIC 於 2018 年第三季所進行的「行動支付大調查」顯示，全台有 50.3% 的智慧型手機用戶曾經使用行動支付，相較 2017 年的 39.7% 有顯著的提升，其中特別值得關注的是，網路商店的行動支付滲透率也從 2017 年的 19.8% 成長至 36.2%，為 2018 年成長幅度最高的消費場域，隨著行動支付環境日益成熟，加上網路購物已成為台灣消費者日常購物的主要管道，成長潛力不容忽視。



PChome24h 購物抓緊行動支付發展趨勢，自 2018 年第二季起接續導入 LINE Pay、Apple pay、Google Pay、Samsung Pay、Pi 拍錢包等五大行動支付服務，並針對 APP 進行大幅改版，進而帶動行動端業績較 2017 年同期大幅成長超過 50%，月活躍會員數更強勁成長 200%，其中，五大行動支付約可占到整體業績的 20%，今日再宣布街口支付加入行動支付聯盟，將帶給 PChome24h 購物逾千萬會員更便捷流暢的購物體驗，強化長期營運利基，挹注新一波成長動能。