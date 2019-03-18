頂住國際壓力 任正非稱華為今年前2個月銷售成長近36%

在 5G 重要性正備受關注之際，去年底以來，華為受到來自美國的刑事指控以及國際審查的壓力，不過似乎並未打擊華為的銷售。據創辦人任正非透露，今年前 2 個月，華為的成長速度快於公司預期。

在近日一場針對俄羅斯科學家的演講中，任正非透露，華為今年前兩個月的銷售成長達到 35.8%，優於去年的 21%，也比公司原本估計的 15-20% 之間更好。

美國在去年 12 月 1 日，聯絡加拿大警方逮捕了華為財務長，任正非之女孟晚舟，隨即展現多項有關間諜及智慧財產權竊盜等刑事指控。隨後美國也向盟國示警，要求各國在發展 5G 時應將華為排除在外，也迫使任正非少見地多次露面，強調公司對法律與隱私的尊重。

在強大的政治與刑事壓力下，華為還需面對智慧手機市場已飽和的事實。去年全球手機出貨量較 2017 年下滑 4.1%，曾經大幅增長的中國市場同樣慘淡，致使全球性大廠三星、蘋果都出現銷量大跌，但獨獨華為大幅成長，全球智慧手機出貨逾 2 億支，較前一年增加約 30%，還售出逾 1 億部其他智慧裝置，如平板電腦及穿戴設備。

今年智慧手機的出量仍是製造商的一大挑戰，根據工信部下屬的中國信通院上週發布的國內手機市場分析報告，2 月中國整體手機出貨量為 1451 萬支，年減近 20%。

華為除了手機產品之外，也是全球通訊設備的龍頭廠商，並將目標轉向晶片技術。華為消費者業務 CEO 余承東在 2019MWC 指出，華為 5G 多模終端晶片巴龍 5000，可以用兩倍於競爭對手高通 X50 的速度下載，而且不只是展示，已經進入到實際應用層面。

任正非於這場「在俄羅斯與科學家及專家們的對話」中表示，現在各國大多數優秀人才都去美國，如果僅是因為待遇問題，就要敢於與美國爭雄人才，待遇比他們高，讓他們在祖國也能創業。