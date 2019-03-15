美國另闢海底戰場 打壓華為海底電纜建設

美國在要求德國及意大利等國家不要與華為展開 5G 網路建設的合作後，美國媒體再報導，為掌控提供互聯網服務的全球網路，中美兩國已在全球海底電纜開闢新戰場。

華為正大力發展用於網路數據傳輸的海底電纜。根據研究機構電信地理調研公司指出，2015 至 2020 年，華為持股 51% 的華為海洋網路公司預計鋪設 28 條海底電纜，占這段期間全球完工數量近 1/4。。

圖: AFP

華為海洋網路公司近幾年迅速發展，已成為全球海底電纜工程界第四大業者。除參與約 90 項海底電纜舖設或升級工程外，更負責不少重大的海底電纜工程，包括 2018 年 9 月建成的巴西與喀麥隆之間的 6,035 公里海底電纜。而連接歐亞非三大洲、全長 1.2 萬公里的海底電纜近期亦將開工。

華為積極進行海底電纜建設引來美國猜測，擔心中國可能透過海底電纜竊密或發動攻擊，造成反情報及國家安全威脅。目前全球約有 380 條主動式海底光纖電纜，承載著約 95% 的洲際語音和數據流量。

該美媒引述美國現任及前任安全官員表示，華為對海洋網路熟悉且可以接觸海底電纜，使中國有能力暗藏監控設備，或加裝使數據轉向的裝置，在發生衝突時可以切斷其他國家的網路連線。

長遠而言，美國及部分盟國認為，中國積極建造電信基礎設施，並且輸出監控設備及技術，意圖藉此提升國際影響力，更認為華為及其海底電纜事業是北京大戰略的一部分。

不過，美國從 2012 年起已試圖禁止華為參與電信基礎建設，包括鋪設海底電纜。但就像美國企圖封殺華為在全球布建 5G 網路一樣，圍堵華為舖設海底電纜的成效並不理想。