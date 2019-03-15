抵制華為? 北約正針對此議題進行磋商

北大西洋公約組織 (NATO) 秘書長 Jens Stoltenberg 週四 (14 日) 表示，北約意識到華為 5G 基礎設備帶來的潛在「安全隱患」，目前正對相關風險進行評估。

Stoltenberg 表示，北約非常重視這個議題，正在「就此疑慮進行密切磋商，包括對 5G 網絡投資所帶來的安全方面問題」。北約成員國已經針對華為及其 5G 基礎設設備涉及的問題進行內部討論。

Stoltenberg 認為，5G 網絡建設是貿易和經濟問題，但同時也涉及安全方面的議題，因此需要時間進行更多的評估，以了解北約是能提出策略應對這類基礎設備的安全問題。

美國正以國家安全為由積極呼籲歐洲和其他盟友國抵制華為網路設備，將華為設備排除在 5G 網路建設之外。

美國北約組織歐洲盟軍最高司令部司令上將 Curtis Scaparrotti 曾在週三的眾議院軍事委員會聽證會上表示：「如果這些設備被用於盟友國的國防通訊中，那美軍將不會使用這個系統來進行通訊。對於軍方來說，這將是一個問題。」

華為則否認該公司設備被用於中國的間諜活動或被共產黨所控制。「我們是解決方案的一部分，而不是問題。」華為發言人表示:「網絡安全是整個產業和監管機構須共同解決的問題。沒有證據表明華為對網絡安全造成了任何威脅，華為願意與任何對網絡安全關注的人進行對話。」