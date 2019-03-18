漢來蔬食奪高雄包子大賽冠軍 今年將再開二代店添成長動能

高雄近來旅遊和美食相關話題性不斷，近期舉辦的包子大賽昨 (17) 日揭曉成績，由漢來美食 (1268-TW) 旗下漢來蔬食巨蛋店「熔岩黑金包」奪冠，為品牌大添知名度，除了既有品牌來客可望因此成長，漢來美食表示，已規劃將推出漢來蔬食二代店，再加下其他品牌陸續拓點，為業績持續添動能。

漢來蔬食目前全台共有 7 家據點，此次「熔岩黑金包」創意奪冠，品牌知名度大增，漢來美食表示，由於漢來蔬食具獨特性和原創菜色，今年已規劃從既有品牌延伸出二代店，不同於原有的漢來蔬食，將添加五辛香料，瞄準年輕、上班族和女性客層，預計於上半年開出，進一步搶進連鎖蔬食市場。

另一方面，漢來海港本館改裝後效益驚人，台中館也已開始進行大改裝工程，預計 5 月中旬以前完工；而漢來美食也規劃，將在台北開市內第 3 家漢來海港。

展望今年，漢來美食展店動能無虞，除了主力品牌漢來海港、漢來蔬食二代店，還有名人坊、漢來上海湯包甚至是新火鍋品牌，都將持續拓點。

漢來美食去年因受展店初期費用較多、原物料價格上漲和人事成本墊高等因素的影響，全年純益衰退 12% 至 2.34 億元，每股純益 (EPS)6.13 元，其中，第 4 季稅後純益 5800 萬元，年減 36%，EPS1.54 元已是 3 季來高點。