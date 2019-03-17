汽車板市場敬鵬去年出貨仍居冠 健鼎首度跨越百億元

敬鵬 (2355-TW) 去年因桃園平鎮 P2、P3 廠火警，損失產能達 15%，2018 年全年營收 202.6 億元，年減 14.55%，不過去年汽車板出貨金額 147.89 億元，仍居台商 PCB 廠之冠；但健鼎 (3044-TW) 緊追在後，去年汽車板出貨金額首度跨越 100 億元，達 106.29 億元。

台商 PCB 廠如欣興 (3037-TW)、志超 (8213-TW) 及競國 (6108-TW) ，也加速搶食汽車板大餅，市場競爭仍劇烈。

由於敬鵬去年 4 月底因桃園平鎮 P2、P3 廠火警，損失產能達 15%，2018 年全年營收 202.6 億元，年減 14.55%，敬鵬統計出貨結構，去年汽車板出貨比重仍高達 73%，居第一位，換算出貨金額也達 147.89 億元。

敬鵬 2018 出貨產品應用結構，其中汽車板占 73%，消費電子占 11%，工業控制 11%，網通產品占 2%，其他為 2%；明顯汽車板在第 4 季的出貨在整體結構有明顯的回升。

敬鵬去年 4 月桃園平鎮 P2、P3 廠發生大火，火場已解除封鎖，保險公司並展開鑑定，理賠金額可望在今年入帳；同時，敬鵬積極改善泰國廠生產規模、並新建常熟新廠投入營運，盼今年可恢復成長動能。法人預估，今年隨著敬鵬常熟廠及泰國廠產能擴充，預計平均單月營收，將逐步從 17 億元起跳。

健鼎 2018 年全年合併營收為 521.06 億元，年成長率 13.7%，毛利率 18.74%，年增 0.51 個百分點，稅後純益 49.39 億元，年成長率 13%，每股純益為 9.4 元，為史上獲利次高。其中汽車板比重為 20.3%，比重創新高且為連 2 年汽車板營收比重站在 2 成以上。

健鼎去年汽車板出貨金額 106.29 億元，也較 2017 年的 92.55 億元成長 14.85%，成長率高於整體營收成長的 13.7%。

健鼎主管指出，健鼎不追求汽車板營收快速成長，而以獲利正常發展為主。由於台 PCB 廠大力以價格競爭切入汽車板市場，健鼎已捨棄部分低毛利率訂單，改以爭取高階產品為主。

健鼎 PCB 應用主要集中記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車板等為主，也是小米手機 PCB 板供應商；湖北仙桃廠去年第 4 季增加每月 60 萬平方呎新產能，總產能增至每月 180 萬平方呎，整體產能已達每月 900 萬平方呎，目前在中國大陸所有 PCB 廠中，產值僅次臻鼎 (4958-TW) 居第 2 位。