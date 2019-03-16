音樂串流服務在數位優先的世界力求生存 原創內容和套裝服務是基本條件

多年來，音樂產業一直在努力解決如何在數位世界中賺錢的問題。現在，在看過像是 Netflix (NFLX-US) 和 YouTube 這樣的串流媒體網站的成功之後，音樂界主管們可能已經找到了答案：原創內容和延續性的套裝服務。

隨著音頻領域的競爭日趨激烈，付費串流模式正成為競爭激烈的數位音樂業務成長的關鍵驅動力。根據摩根士丹利的年度音樂和電台調查顯示，付費串流媒體用戶在美國和全球 2018 年同比成長約 50%， 該公司預計全球付費音樂串流媒體用戶的年複合成長率在未來 5 年將達到 25% 左右。

原創內容推動了 Netflix 和 YouTube 等影音串流媒體服務的成長，音樂界高管希望在音頻領域也能如此。

Spotify (SPOT-US) CEO Daniel Ek 今年稍早時表示，內容創作是未來關注的重點領域，「我們正在投資更多原創內容，這可擴大平台的吸引力。」「而且一如我們的做法，相信訂戶參與度肯定會上升，從而增加了我們的長期契機。」

Ek 指出，「我們肯定會投入更多資金來取得更多原創內容，而且這會持續下去。」「只要我們檢視過參與成本、內容，我們就會投資，換作是你也會進行這些投資。」

Spotify 最近收購了私有的 Gimlet Media 和 Anchor，這是該該公司投資計劃的最新例證，因為 Spotify 計劃在 2019 年花費高達 5 億美元用於播客製作。此舉等於 Spotify 直接挑戰播客消費領域的領導者 Apple Music。

此外，套裝服務的概念正變得越來越可行，最近 Verizon (VZ-US) 宣布其一些頂級數據計劃將包括免費的 Apple Music 訂閱。提供音樂串流媒體套裝服務是投資人看到產業潛在成長和擴張的另一種方式。

RiskReversal Advisors 主管兼 Fast Money 交易員 Dan Nathan 說，「音樂和影音串流套裝似乎是彼此明顯的延伸，因為它們越來越朝行動設備發展。」

他說，「最明顯的組合將會是 Netflix 和 Spotify 合併並消除大量的行銷和管理成本，特別是隨著美國市場的成熟和價格上漲將更難以推動，但國際擴張將成為下個 10 年的重點。Netflix 可以將 Spotify 的獲利率提升得更高。」

這種套裝概念不僅來自華爾街的潮流，也來自音樂產業本身，後者了解串流媒體是音樂業務的未來。

具代表性的美國搖滾樂團 The Killers 經理 Robert Reynolds 表示，將音樂串流媒體服務與電視或影音串流媒體提供商包裝在一起，可以藉由收取最低 4 美元的優惠費率將音樂產業重新回復輝煌時代。

他說：「這種吃到飽的串流媒體音樂收費需要變得普及化。」「音樂串流媒體服務的免費層次是重要的一步，但免費套裝的廣告收入是不夠的。那些編寫和錄製數百萬人所消費和欣賞的音樂的人應該獲得公平的補償，而且沒有辦法像套裝那樣快速單純地取得足夠的成功。無論誰第一個推出讓每個人都能使用的套裝服務，都會非常成功並且挽救音樂產業。」

Reynolds 補充說：「如果最好的串流媒體高階服務能與大家都願支付的價格組合成一個套裝服務，這會是個雙贏局面。」「一方面可以透過廣大的平台來滿足消費者需求，而價格的下降和近乎壟斷的規模也將使共享播放列表的社會觀感對消費者更有價值。更多的用戶也會提升演算法。藝人將獲得更多報酬，因為適當包裝的串流媒體服務將擁有更多的訂戶。」

音樂串流媒體是一個一直在成長的故事，由於其向上的軌跡看不到盡頭，主宰這個產業的關鍵就在於原創內容和套裝服務。