蘋果串流影視來襲！分析師：3-5年就會衝到1億人訂閱

蘋果 (AAPL-US) 眾所矚目的串流服務預期在 3 月 25 日的大會上亮相，分析師估計該服務短短幾年內就可吸引 1 億名用戶。

這是 Wedbush 證券公司分析師 Daniel Ives 的初步估計，蘋果秋季預計推出的該項服務，將使服務部門跨入影視內容和遊戲領域。（蘋果也將改版 Apple News 的月費計畫，預計會綁定一系列主要新聞媒體的訂閱。）

Ives 週二報告指出，「如果蘋果高層執行上阻礙不大，且積極取得內容，那麼有鑑於蘋果龐大的安裝基礎和無與倫比的品牌忠實度，我們相信蘋果中期 (3-5 年) 就能達到 1 億人訂閱，這是一個實際的目標，而且隨著時間推移，可以化為蘋果年度營收 70 億至 100 億美元的來源，並進一步鞏固其安裝基礎和蘋果光環。」他對蘋果維持「優於市場表現」的評級，且目標價為 200 美元。

他認為，如果蘋果可以實現他的預期，股價上看 215 美元。

但他也警告，蘋果切入的領域是一個已經很激烈的產業，其中業者包括 Netflix (NFLX-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、迪士尼 (DIS-US)、AT&T 時代華納 (T-US)、Hulu 和其他。

蘋果今年估計內容花費約莫 10 億美元，但 Ives 不斷建議蘋果應考慮一項大膽的併購計畫，以彌補內容上的不足。

「雖然併購向來不是蘋果的核心做法，但我們認為，現在時間緊迫，而打造原創內容是一條漫長且艱鉅的路，所以顯然蘋果來年需要的是進行一場大規模、策略性的 M&A，例如 a24、Lionsgate、Sony Pictures、CBS/ Viacom、Netflix、MGM。」

蘋果週二上漲 1.1% 至 180.91 美元。蘋果發言人週一稍晚證實，3 月 25 日將舉行大會，但拒絕公布進一步細節。