分析師：投資人應「認真評估」這些遭低估的股票

動視暴雪 (Activision Blizzard) (ATVI-US) 和 Spotify (SPOT-US) 是本週華爾街分析師向客戶推薦被低估的股票。

《CNBC》報導，通過對企業的研究爬梳，了解分析師討論值得買入的股票後，除了前兩者外，其他值得投資的個股還包括：Newell Brands (NWL-US)、Dollar General (DG-US)、Marvell (MRVL-US) 和 Anthem (ANTM-US)。

Piper Jaffray 分析師 Michael Olson 表示，動視暴雪「在過去的 6 個月裡下跌近 50%，我們相信投資人應該『認真評估』，因為 2019 年底和 2020 年的狀態已有所改善。」

在 Epic Games 的「要塞英雄」(Fortnite) 取得巨大成功之後，動視暴雪上月發布了一份疲弱的預測，並宣布削減 8% 的員工。但 Olson 打賭即將反彈。

Wells Fargo 分析師 Bonnie Herzog 則寫道，「Newell Brands 股價在 2 月 15 日令人失望的第 4 季財報後繼續下跌。就目前而言，我們認為預期值已經充分重新定位，投資人情緒現在『雖然很糟，但實際上是非常好的』。」

Newell Brands 週四 (14 日) 公布銷售疲軟，並宣布 CEO Michael Polk 將於 6 月底去職。其股價過去一週維持在 15.5 美元附近不變。

Rosenblatt Securities 分析師 Mark Zgutowicz 指出，如果 Spotify 股價因為蘋果公司 (AAPL-US) 在 3 月 25 日的新聞發表會中為 iPhone 推出串流媒體電視和訂閱新聞服務而下跌，這可能會是買進的理由。Zgutowicz 說：「依據價值投資法則 (Net-net)，任何因為蘋果公司活動而走跌的股票都值得買進。」

本週稍早，這家音樂串流媒體服務向歐洲投訴蘋果，指其 Apple Music 具有不公平的優勢。Spotify 股票上月累計下跌 0.2%。