貴金屬盤後─美元上漲 黃金收低14.20美元 跌破1300美元關卡

黃金期貨週四回檔，並跌破每盎司 1300 美元關卡，自本月高點下滑。美元反彈為黃金帶來壓力，此外，投資人似乎未在意英國脫歐的政治動盪。

4 月黃金下跌 14.20 美元，或 1.1%，收於每盎司 1295.10 美元。

5 月白銀下跌 28.5 美分，或 1.8%，至每盎司 15.171 美元。

分析師說，延後或甚至取消 3 月 29 日的英國脫歐截止期限，推升了市場的風險氣氛，資金因而退出黃金市場。

週四，黃金期貨收盤後，英國國會議員投票，要求延後 3 月 29 日英國脫歐截止期限。此一行動 需要歐盟 27 國政府一致通過。電子盤交易中，4 月黃金報 1296.30 美元，小幅上揚。

週三，黃金連續第二天上漲，並創本月收盤高點。英國國會議員否決了無協議脫歐，英鎊上漲，美元下跌，支撑了黃金走高。

美元今日上漲，追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數上漲 0.2%。美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。

美國今日公布上週初次申請失業金人數上升至一個月高點，但美國裁員人數依舊極低。該數據公布後，黃金依舊下跌。

其他金屬交易方面，5 月銅下跌 4.65 美分，或 1.6%，至每磅 2.889 美元。

4 月白金下跌 14.60 美元，或 1.7%，至每盎司 827.10 美元。

6 月鈀金上漲 7.90 美元，或 0.5%，至每盎司 1514.60 美元。

克萊斯勒汽車公司週三晚間說，將在美國召回近 86.3 萬輛汽油汽車，因部份汽車未能符合聯邦排廢標準。分析師說，若這意味觸媒轉換器需要換新，則鈀金消費可能增加約 7.7 萬盎司。