〈觀察〉飯店業疲軟 這兩大五星新兵住房率為何能上看8成？

近年來北市飯店業者住房競爭已相當激烈，卻又不斷有新業者加入，由希爾頓集團經營管理的「台北中山逸林酒店」於 2 月下旬開幕，試營運 2 個月迄今住房率達 8 成，而「台北國泰萬怡酒店」3 月中旬開幕，光是 3 月住房率也有 8 成水準，明明都是飯店業新面孔，卻能衝出高住房率，關鍵在於國際品牌力的加持有效吸引商務客。

在住房供給增加下，觀光局最新統計去年整體飯店平均住房率 63.27%，較前一年的 64.83% 下滑，平均房價 3741 元，也低於前一年度的 3769 元。

不過，台北國泰萬怡酒店去年 12 月試營運迄今，平均住房率已達 5 成、平均房價約 5500 元，3 月平均住房率更逾 8 成，在飯店業中，屬於表現相當亮眼的新兵。

國泰萬怡對此說明，來自萬豪集團的會員占達 70%，其中商務客又占其中 70-80%，也就是說，過半的旅客都是萬豪集團的商務客群。

不僅是國泰萬怡如此，可看到中山逸林酒店正式開幕不到一個月，目前住房率也達 8 成，中山逸林酒店說明，近 9 成住客是希爾頓榮譽客會會員。

由於住房單價相對高的商務客，一向是高檔星級酒店積極爭取的客群，從這樣的現象可以發現，商務客來台，不少都會選擇較熟悉的國際飯店品牌，或是配合公司安排。

看準這樣的市場趨勢，國泰萬怡緊搭周邊辦公大樓內外商和科技業的商務需求，並透露「有和這些外商業者簽約合作」，藉此爭取了不少穩定的商務客源。

即便陸續仍有國際酒店一家一家開出，國泰飯店觀光事業仍強調有拓點計畫，明年將於桃園再開一新據點，力拚 3 年內插旗台中，同時，目標大台北地區提供客房數從目前的 600 多間在 5 年內衝上 1000 間。

難道不怕供給過剩的市況壓力嗎？原來，國泰考量的是知名度和回流客，據國泰飯店觀光事業說明，一個品牌不能只有一個據點，必須要做連鎖才能強化會員服務、在海外的知名度，並透過品牌聯合活動吸引回流客。

近一年來雙北已開出不少國際知名品牌酒店，包括台北新板希爾頓酒店、台北中山希爾頓逸林酒店、台北國泰萬怡酒店，3 月還有金普頓大安酒店開幕，此也將是金普頓亞太首家酒店，但可看到，各家業者各有各的定位，如何善用周邊商業資源進而穩定來客表現，都考驗著業者的經營能力。