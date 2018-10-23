〈飯店拚創新〉三大老字號業者 各有各的發展策略

飯店業住房需求近年不增反減，而新飯店又不斷加入市場，既有業者必須積極增加新業務，來創造新成長動能，可留意到，雲品 (2748-TW) 集結集團資源，10 月起併入君品的營收，寒舍 (2739-TW) 力推五星度假據點礁溪寒沐有成，六福 (2705-TW) 則經營加強聚焦在六福萬怡和六福村、六福莊親子市場。

面對飯店景氣低迷，各飯店業者都有不同的策略。雲品運用母集團雲朗觀光的資源，將君品酒店併入，本月起將擁有全台唯一米其林三星餐廳頤宮的君品酒店納入營收中，並強打頂級度假酒店、奢華商務酒店和館外宴會廳三大營運方向，特別是併入館外宴會廳的策略與其他同業完全不同。

雲品日前與雲朗觀光聯合舉辦「婚宴攻略採購日」，力拚以營收規模相對大的宴會餐飲來帶動成長。

另一方面，雲品發展高端國旅度假型態穩健成長，9 月起推動為期 1 個月的日月潭花火節餐飲方案，10 月起也參與游牧森林音樂祭。

寒舍旗下五星度假溫泉飯店礁溪寒沐則是推動 1 周年行銷活動，作為寒舍旗下最新也是唯一的度假飯店，是主要成長動能來源，可留意的是，寒舍集團一年僅參加一次的旅展活動秋季旅展即將到來。

而六福 (2705-TW) 旗下威斯汀六福皇宮雖將於年底吹熄燈號，營收規模屆時將減少，但因此支出的費用可望大幅降低，財報也可望逐漸轉好。

六福近來積極將成長動能放在六福萬怡酒店，隨著近期北市最大南港公辦都更案簽約、台肥南港 C2 規劃案啟動，南港發展逐漸成型，有利人氣逐漸增強；同時，六福同步著墨休閒產業，六福村今年以來活動檔期不斷，透過加強多角化經營，要將飯店業不景氣的壓力減緩。