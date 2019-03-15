錩新去年EPS1.26元 擬大方配發1.5元現金股利

全球最大車用揚聲器鍛造零組件廠錩新 (2415-TW) 通過 2018 年財報，稅後純益 1.01 億元，每股純益為 1.26 元，董事會決議，每股擬配發現金股利 1.5 元，盈餘配發率達 119.36%。

錯新 2018 年營收 21.97 億元，年減 2.88%，毛利率 25.81%，年減 2.15 個百分點，歸屬於母公司稅後純益 1.01 億元，年減 28.75%，每股純益為 1.26 元。

錩新主管指出，2018 年鋼材成本仍維持在高點，加上錩新上海廠移轉其金屬加工及鍛造製程至越南，承擔了相關移轉費用，造成獲利下滑，但此舉卻減少日後貿易摩擦影響，對主要生產基地位於越南的錩新科技來說，更增加整體經濟規模。且近年不同產業的製造商陸續來到越南尋找生產據點，也為錩新科技帶來機會，並可望打入不同的產業供應鏈。

對於 2019 年的市場計畫，錯新主管指出，除擴大揚聲器之相關產品開發，如鐵盆架、鐵網沖壓件，半成品組裝如磁氣迴路之外，也著力於非揚聲器之產品開發，尤其是各類金屬的鍛造或沖壓。錩新科技不斷提升生產流程資訊化、自動化，以降低成本提高品質，增加產品競爭力。

此外，錩新轉投資的越南富鑫證券獲利穩定，2018 年越南股市雖然呈現回檔盤整格局，但富鑫證券在強化資本結構及穩健經營策略之下，獲利達 374 億越盾 (約新台幣 4958 萬元)，與去年獲利 173 億越盾 (約新台幣 2271 萬元) 相比，成長 1.16 倍，再度創下歷史新高，並獲得 CRIF 中華徵信所 2019 年東協 1000 大調查明星榜第 24 名 。