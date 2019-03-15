能源盤後—中美貿易談判延後 OPEC放慢減產 WTI、Brent分歧

週四 (14 日) 交易，石油期貨價格出現分歧，在近日數據顯示美國上週國內供應下降後，WTI 原油連續第四日收高，但中美貿易討論延後與 OPEC 放緩減產的消息公布後，Brent 原油收低。

WTI 原油 (藍)收高，Brent 原油 (綠) 收低

4 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 35 美分或 0.6%，收每桶 58.61 美元，連續第四日收高，根據 FactSet，此為去年 11 月中旬以降最近月契約價格收盤最高點。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 32 美分或 0.5%，收每桶 67.23 美元，前一日收盤在 4 個月的高點。

《Sevens Report》共同編輯 Tyler Richey 表示，週三公布的美國石供應量報告「已被正確消化為正面，但這股吸引力的根本原因是實際看漲的發展。國內原油產量下滑是今年頭一次，同時，淨進口仍然受抑制，因為美國對委內瑞拉的制裁是進口下降的主因。」

EIA 週三公布，3 月 8 日止的一週，美國原油庫存減少 390 萬桶，這與 S&P Global Platts 調查的分析師預期相反，分析師原本預期原油庫存增加 330 萬桶。

EIA 也公布國內原油總產量自創領域的紀錄下降 10 萬桶，達 1200 萬桶 / 日。

與此同時，OPEC 週四公布每月報告，指出 2 月份成員國產量下降，但減產速度較前月大幅放緩，且低於該組織對市場允諾的減產速度。

該報告也維持今年全球需求成長預期，為每日 124 萬桶，需求總量預期為每日 9996 萬桶。然而，OPEC 原油需求預期在每日 3050 萬桶，約較 2018 年估計的水準下降 110 萬桶 / 日。

週四稍早，因外媒報導稱川普與中國領導人習近平之間的貿易會議可能延後到至少 4 月，加上中國經濟數據較預期疲弱，原油交易價格一直廣泛走低，因為該消息激起市場擔心長期關稅紛爭恐造成需求中斷。

瑞穗證券美國能源部主管 Robert Yawger 表示，石油的動能仍支撐價格上漲，「現在有很多強勢上漲的因素。」

本週迄今，WTI 原油期貨契約價格漲幅 4.5%，而 Brent 原油漲幅 2.2%。

其他能源商品

4 月交割的汽油期貨價格下跌 0.4% 至每加侖 1.850 美元，前一日收盤創最近月契約自去年 10 月以來最高價。

4 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.4% 至每加侖 1.985 美元。

4 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.2% 至每百萬 Btu 2.855 美元。

EIA 週四報告指出，天然氣上週供應量下降 2040 億立方英呎，大致與 S&P Global Platts 調查的分析師預期範圍相符，分析師預期下降 2080 億立方英呎。