摩斯漢堡釋儲備幹部職缺 最快4年升中高階主管

連鎖餐飲業者安心 (1259-TW)(摩斯漢堡) 今年朝向 300 家店里程碑目標邁進，為因應發展計畫，安心今 (15) 日指出，3 月起招募「中高階儲備主管」，將陸續舉辦 5 場以上的校園徵才活動，儲備主管最快 4-6 年可晉升中高階主管。

安心說明，為因應展店需求，且海外包括澳洲、上海和廈門等地區均有拓展事業版圖的計畫，因此此次在全台強力招募「中高階儲備主管」。

安心指出， 「中高階儲備主管」進入摩斯漢堡後，以半年為一個單位進行輪調，歷練 4 個單位後，依照公司經營計畫和個人特質安排進階發展，後續將依個人專長及考核，給予合適單位、職務和相對應和薪資福利，最快 4-6 年晉升中高階主管。

據 104 數據顯示，2 月 5 大徵才產業依序為住宿餐飲，共釋出 11.9 萬個職缺，其次分別為電子資訊 / 軟體 / 半導體 (11.3 萬個)、批發零售 (8.5 萬個)、製造業 (7.4 萬個)，以及建築不動產 (3.1 萬個)，顯見餐飲業最缺人才。

除了安心外，王品 (2727-TW) 也相當積極填補人力缺口，由於今年計畫在台灣再增 2-3 個新品牌，中國增 2 個新品牌，預計共要徵才 1500 人。