三能無錫自動化生產新廠預計11月量產 展臂迎大陸市場復甦

鉅亨網記者張欽發 台北 2019年3月15號10點45分

專業烘焙器具製造商三能 - KY(6671-TW) 正式動工興建在中國大陸無錫的自動化新生產線，董事長張瑞榮指出，這是加速導入大陸大型烘焙廠訂單後，配合整體市場擴張的重要策略，同時，依目前的施工進度來看，新廠將在 11 月投入量產，迎接市場的復甦。

三能對於江蘇無錫新生產線的建置，配合自動化設備導入、經銷商擴張及電商業務走高，新廠完工後，預計將可提升每月營收 3000 - 5000 萬元。

烘焙業年度盛事「2019 台北國際烘焙暨設備展」今 (15) 日起在貿協南港展覽館開展，417 家廠商參展、共 1800 個攤位創歷史新高，包括三能、南僑 (1702-TW)、統一 (1216-TW)、德麥 (1264-TW)、三能 - KY(6671-TW) 及富味鄉 (1260-TW) 等企業。

三能已揭露去年財報，因美中貿易戰影響中國大陸企業設備投資意願，去年營收及獲利都呈現衰退，去年營收為 19 億元，稅後純益 1.76 億元，年減 27.03% 每股純益 3.28 元，三能董事會已決議擬對去年股利配發 3 元現金。股東會在 6 月 20 日召開。

在兩岸市場以外，三能預計，下一個擴充投資設廠的地點，應屬具有人口紅利、消費力正在提升之中的印尼，看上印尼人口紅利優勢，目前在當地已設立有銷售據點。