研究：川普發動貿易戰 致美國去年GDP損失78億美元

美國多所大學經濟學家團隊的一項研究顯示，川普發動的貿易戰，造成美國在 2018 年經濟損失 78 億美元。

研究報告作者指出，川普相關行動帶來的短期影響，造成由受影響國家的進口下跌 31.5%，而美國出口也因遭報復下降 11%。他們同時指出，消費者及生產商因較高的進口成本而遭受的年損失，總額達 688 億美元。

研究人員說：「在考量了高關稅收入、以及國內生產商因較高價格而獲得的利潤後，總損失為 78 億美元。」

此項研究由加州大學伯克萊分校、哥倫比亞大學，耶魯大學和加州大學洛杉磯分校的經濟學家團隊撰寫，並由國家經濟研究局出版。

雖然 78 億美元在美國整個經濟只占相對較小的數字，相當於 GDP 的 0.04%，但研究作者強調，美國消費者及生產商損失的 688 億美元，占了 GDP 的 0.37%。

報告指出，美國的關稅有利於位於「政治競爭」地區的一些產業，但這些好處都被其他國家的報復性關稅所抵消。

此外，研究人員認為，貿易戰中最大的受害者就是共和黨鐵票區內的製造業工人，但所有各州均受到傷害，共和黨鐵票區的損失比支持民主黨的大部分地區高 58%。

去年，川普政府實施單邊關稅增加，以打擊來自中國、歐盟和其他交易夥伴的「不公平貿易行為」，但此舉也帶來了報復性關稅。美國對中國進口 2500 億美元商品加課關稅，而中國則對約 1100 億美元美國商品進行報復。

華盛頓還對來自歐盟、加拿大和墨西哥的鋼材進口徵收 25% 關稅，對鋁徵收 10% 的稅率。 歐盟隨後也對包括哈雷機車、波本威士忌、花生、藍色牛仔褲，鋼鐵和鋁等課微 25% 關稅。