2月國銀人民幣存款餘額創近5年新低 減幅更創單月最大

台灣央行今 (15) 日公布 2 月銀行辦理人民幣業務概況，全體國銀人民幣存款餘額為 2814.03 億元，月減人民幣 88.61 億元，月減幅 3.05%，不僅連 5 個月衰退，創 2014 年 4 月以來新低，減幅也創單月最大，央行說明，可能是因人民幣存款利率並非那麼有吸引力，且資金運用管道變多所致。

其中，2 月外匯指定銀行 (DBU) 人民幣存款餘額 2487.31 億元，月減 88.27 億元；國際金融業務分行 (OBU) 人民幣存款餘額 326.72 億元，月減 0.34 億元。

央行官員指出，2 月 DBU 大減主要有 4 個原因，分別為壽險公司匯出投資人民幣計價國外債券、投信新募集一檔人民幣別基金而匯出、部分存款轉為投資國際債，以及台商人民幣定存到期轉為台幣。

央行強調，人民幣存款餘額直直落並非是市場不看好人民幣走勢，可能是存款利率並不那麼有吸引力，加上現在資金運用管道多，不一定須以存款形式持有人民幣。

另一方面，1 月人民幣的匯款總額來到 1517.65 億元，較上月續增人民幣 117.44 億元，央行解釋，主要是因電子業將存款匯到中國以支付三角貿易貨款，以及匯回投資款。

央行也公布 2 月銀行各天期的最高牌告利率，1 個月牌告利率最高為陽信銀 2.45%、3 個月為日盛銀 3.1%，6 個月為上海商銀 3.1%，9 個月為日盛銀 3.1%，1 年期則以渣打較高為 3.38%。