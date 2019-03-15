香港證監會整頓投行 瑞銀等四家投行遭重罰8億港幣

由於中國森林控股、天合化工集團在香港上市過程中出現重大瑕疵。昨 (14) 日，香港證監會針對 4 家保薦機構－瑞銀、渣打、摩根士丹利、美銀美林的失職行為進行處罰，罰金約 8 億港幣。

消息指出這次處罰的原因為瑞銀在擔任三筆上市申請的聯席保薦人時，沒有履行其應盡的責任，因此遭罰 3.75 億港幣。而該三筆上市申請分別為中國森林、天合化工及另外一家公司。

以中國森林為例，其 2009 年招股章程顯示中國森林作為人工森林營運商，其主要業務為森林管理及可持續發展，以及採伐和銷售原木，並在雲南省及四川省擁有約 17.18 萬公頃的森林。

而自從中國森林因帳目被畢馬威會計師事務所指稱可能「不合規」後，從 2011 年 1 月 26 日起開始停止交易，2017 年 2 月 24 日，該公司被港交所勒令下市。

圖: AFP

香港證監會的調查發現，瑞銀沒有就中國森林核心業務作出合理盡職審查。其中，包括沒有核實中國森林的森林資產是否存在、沒有核實中國森林集團的林權、沒有核實中國森林遵守相關法律等共六大問題。

除罰款外，香港證監會亦暫時吊銷部份瑞銀就機構融資提供意見的牌照，為期一年。在此期間，其不得為任何證券在香港聯合交易所有限公司的上市申請擔任保薦人。

此外，香港證監會也調查出瑞銀作為天合化工上市申請的聯席保薦人之一，沒有遵從《操守準則》，沒有處理訪談中出現的預警跡象，且訪談問題模糊不清。

同時，被香港證監會處罰的還有渣打證券。渣打證券因於 2009 年擔任中國森林上市申請的其中一名聯席保薦人時，沒有履行其應盡的責任而被處以罰款 5970 萬港幣。

渣打證券在 2007 年 12 月以時任中國森林上市申請獨家保薦人的身分，對該集團位於四川省及雲南省的森林進行實地考察，並在 2008 年 2 月及 5 月再次進行實地考察。然而，香港證監會的調查發現，渣打證券在進行該等實地考察時，沒有將考察的位置與招股章程所列中國森林的森林位置核實。

除了瑞銀和渣打證券外，香港證監會也分別針對美銀美林和摩根士丹利懲處 1.28 億港幣及 2.24 億港幣的罰金。主要因為兩家公司在擔任天合化工 2014 年上市申請的聯席保薦人時，沒有履行其應盡的責任，沒有處理訪談中出現的預警跡象，並且訪談問題模糊不清。