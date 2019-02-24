〈MWC登場〉小米首款5G手機發布 命名為「MIX3 5G」

週日 (24 日) 小米在世界通訊大會 (MWC) 上發表了 5G 新款手機命名為小米 MIX3 5G，該款小米最新手機定價為 599 歐元 (約新台幣 21000 元)，顏色有瑪瑙黑與寶石藍二種可供消費者挑選，該款新機並搭載最新高通驍龍 855 旗艦行動平台及驍龍 X50 數據晶片模組。

小米 MIX3 5G 內建高通驍龍 855 旗艦行動平台，並採用最新 7 奈米製程及高通八核 Kryo 485 架構 CPU，單核性能相比將上一代最高提升 45%。

同時 小米 MIX 3 5G 是採用了 1200 萬像素的 AI 雙鏡頭模組，支援 960 FPS 的超速攝影功能，而自拍方面，小米 MIX 3 5G 則配備 2400 萬 + 200 萬雙攝鏡頭，並採用 Sony IMX576 感光元件捕捉更多的拍照細節。

在小米 MIX3 5G 發表會上，小米資深副總裁王翔表示：「小米投入巨大努力開發 5G 智慧型手機解決方案，小米 MIX 3 5G 代表著小米為每個人創造創新產品的追求。同時，我們很高興及榮幸能夠與我們的合作夥伴合作，為全球更多用戶實現 5G 服務。」

小米 9 旗艦手機將進攻全球市場：

此外，小米也宣布最近已在中國率先發布的小米 9 旗艦手機，將準備在全球其他市場開賣，其中將率先在西歐市場推出售價為 449 歐元起。

而該款小米 9 最新年度旗艦手機，將搭載高通驍龍 855 行動平台、後置 AI 三鏡頭及 20W 無線快速充電。