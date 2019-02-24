新聞

〈MWC登場〉小米首款5G手機發布 命名為「MIX3 5G」

小米最新MIX3 5G 手機　圖片來源：小米全球官方網站
小米最新MIX3 5G 手機　圖片來源：小米全球官方網站

週日 (24 日) 小米在世界通訊大會 (MWC) 上發表了 5G 新款手機命名為小米 MIX3 5G，該款小米最新手機定價為 599 歐元 (約新台幣 21000 元)，顏色有瑪瑙黑與寶石藍二種可供消費者挑選，該款新機並搭載最新高通驍龍 855 旗艦行動平台及驍龍 X50 數據晶片模組。

小米 MIX3 5G 內建高通驍龍 855 旗艦行動平台，並採用最新 7 奈米製程及高通八核 Kryo 485 架構 CPU，單核性能相比將上一代最高提升 45%。

同時 小米 MIX 3 5G 是採用了 1200 萬像素的 AI 雙鏡頭模組，支援 960 FPS 的超速攝影功能，而自拍方面，小米 MIX 3 5G 則配備 2400 萬 + 200 萬雙攝鏡頭，並採用 Sony IMX576 感光元件捕捉更多的拍照細節。

在小米 MIX3 5G 發表會上，小米資深副總裁王翔表示：「小米投入巨大努力開發 5G 智慧型手機解決方案，小米 MIX 3 5G 代表著小米為每個人創造創新產品的追求。同時，我們很高興及榮幸能夠與我們的合作夥伴合作，為全球更多用戶實現 5G 服務。」

小米 9 旗艦手機將進攻全球市場：

此外，小米也宣布最近已在中國率先發布的小米 9 旗艦手機，將準備在全球其他市場開賣，其中將率先在西歐市場推出售價為 449 歐元起。

而該款小米 9 最新年度旗艦手機，將搭載高通驍龍 855 行動平台、後置 AI 三鏡頭及 20W 無線快速充電。

圖片來源：中國小米官方網站
圖片來源：中國小米官方網站

延伸閱讀

留言載入中...

相關新聞