〈鉅亨觀點〉敲開降息可能性？李克強政府工作報告「四大重點」解析

週二 (5 日) 中國十三屆全國人大二次會議召開，中國國務院總理李克強並發表了政府工作報告，以下 anue 鉅亨網則為投資人彙整解析李克強政府工作報告的「四大重點」。

1. 全年 GDP 目標下調至 6.0% 至 6.5%：

據政府工作報告顯示，今年中國 GDP 年增率目標將落在 6.0% 至 6.5% 之間，而此前 2017 年與 2018 年中國 GDP 目標增速則均落在 6.5% 上下，今年明顯 GDP 目標增速是進一步下調。

今年中國 GDP 目標增速趨緩，除了有外部貿易戰的因素以外，另一方面，整體市場需求不振，中小企業融資難的問題，都是持續困擾中國經濟，中小企業融資問題，也將會是今年的政策要點。

一反此前 2018 年的去槓桿政策，中國今年「穩定加槓桿」的政策明確，但加槓桿的目標今年將特別針對中、小型民間企業，進一步緩解民間企業的融資難問題。

報告指出，政府將擴大對中、小銀行定向降準力度，且釋放的資金將全部用於民營和小微企業貸款，並鼓勵增加製造業中、長期貸款和信用貸款，目標為今年中國國有大型銀行釋放出的小微企業貸款，需增長「30%」以上。

2. 放鬆貨幣政策：

本屆政府工作報告中，貨幣政策部分首次見到中國政府提出「適時運用存款準備金率、利率等數量與價格工具」，主流市場意見解讀，這是中國政府對今年貨幣政策「利率寬鬆」的重大宣示。

考量到今年中國政府屢次提及不搞「大水漫灌」，指的是不希望透過擴大貨幣存量之方式進行貨幣寬鬆，故本屆政府工作報告裡談及的「適時運用存款準備金率、利率等工具」，市場更關注的焦點即落在後者的利率價格工具。

市場經濟學家分析，本屆政府工作報告確實在寬鬆貨幣政策一事上，大幅超出市場預期，同時也為「降息」的可能性敲開了大門；此前 2 月下旬，《路透社》曾經引述消息人士表示，人行尚未準備好透過調降利率的手段刺激經濟，人行仍期待透過現有政策加大信貸增長、壓低企業的借款成本。

自 2018 年中旬以來，事實上中國 CPI 與 PPI 即一再滑落，市場的降息預期即油然而生，但是隨著貿易戰的緊張局勢舒緩、1 月社會融資規模創歷史新高等，都在近期澆熄了市場對人行的降息預期，但本次政府工作報告又再度提出了降息的可能。

今年中國人行的貨幣寬鬆力道可能會超乎市場預期，因政府工作報告傳達的意思明確，「適時運用利率價格工具」即是要針對中、小企業融資貴的問題提供解決，人行降息以降低貸款成本，也有助於達成今年中國國有銀行針對小微企業貸款，需增長「30%」以上之目標。

藍：中國 CPI 通膨率 黑：中國 PPI 通膨率 圖片來源：tradingeconomics.com

3. 減稅降費力道擴大：

本屆政府工作報告揭露，今年主要財政目標赤字率為 2.8%，專項債為 2.15 兆人民幣，二項目標雙雙高於去年；而另外外界最關心的減稅降費問題，製造業等行業現行 16% 的稅率也將降至 13%，交通運輸業，建築業等行業現行的 10% 的稅率降至 9%。

宏觀來看，中國政府調降稅率、擴大專項債、拉高赤字率等政策目標，都可以預期 2019 年中國基礎建設的投放力道將高於去年，但有市場經濟學家認為，本次的基礎建設擴大投放應不會構成地方隱性債務擴張，因北京政府已一再要求地方政府需要「勒緊褲帶過日子」，這意味著地方政府的一般性支出將無法過度擴張。

4. 未提「房子不是用來炒的」、「因城施策」二大關鍵：

「房子不是用來炒的」與「因城施策」是此前中央工作經濟會議中，北京政府所提出來的關鍵詞，主要是針對中國房市所提出的政策方向，但是本屆李克強政府工作報告中，並未提到「房子不是用來炒的」、「因城施策」之表述。

此前中央工作經濟會議中，核心關鍵字句是：「房子是用來住的、而不是用來炒的」、「地方住房應因城施策」等，但本次政府報告對中國房市的表述是：改革完善住房市場體系和保障體系、促進房地產市場平穩發展。

另外，本次政府工作報告延續了去年論調，繼續在房地產稅制的問題上作出表述，去年 2018 年政府工作報告的表述是「穩妥推進房地產稅立法」，但今年李克強政府工作報告則表述「穩步推進房地產稅立法」，連續二年都宣示採取穩定的漸進式立法態度。

從今年的李克強政府工作報告來看，目前中國房地產稅立法的時間點仍不明朗，但是去年中國政府已經做了一年的房地產稅立法準備，估計今年在房地產稅立法的進展上，取得實質性突破的機會頗高。