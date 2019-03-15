波音預計停飛至少6週 待軟體改正 分析師保持觀望

相較於波音公司 (Boeing Co.)(BA-US) 正急於解決國際社會對 737 Max 安全問題的擔憂，大多數華爾街分析師，對這檔股票則持觀望態度。

據《彭博》報導，美國眾議院議員在聽取聯邦航空管理局 (FAA) 報告後表示，在修改完成相關飛行控制軟體升級之前，相關機型將會繼續停飛，整個過程將持續 6 週或更長時間，取決於飛行員需要額外接受培訓的情況。

但在兩次空難之後，全球多家航空公司已經表示他們將重新考慮原本的波音訂單，這引發了對波音長期前景的質疑。

Seaport Global 分析師 Josh Sullivan 在給客戶的報告中說，如果能在短期內安裝，並獲 FAA 通過軟體解決方案，對 2019 財年的財務影響可能相對微小。最終，還是要看調查的結果而定。

新的證據顯示，衣索比亞航空這次空難的原因，可能和 5 個月前印尼獅航墜毀的原因類似，與機上的軟體系統有關。因為系統誤讀數據，而反覆下推飛機機頭。

巴克萊分析師 Julian Mitchell 表示，如果兩起意外的原因類似，對波音的影響相對較小。要是發現還有其他因素，那麼波音需要停飛的時間可能會更長。Mitchell 估計，目前波音每個月現金流將受到約 15-20 億美元的損失，包括任何潛在的航空公司罰款，以及持續生產但未能交付飛機的損失。

高盛預估 737 Max 的貢獻 (圖表取自 Market Watch)

在彭博追踪的 29 位波音分析師中，本週只有 3 人將波音降評。整體來看，目前有 21 人建議買進，6 人建議持有，2 人建議賣出，未來 12 個月的平均目標價為 439 美元，相當於 17% 的潛在回報。

波音在這次空難前，今年以來股價上漲 37%，本週至今下跌近 15%。然而，除非調查後發現任何重大結構問題，波音供應商預計不會產生重大影響，因此相關股票表現相對穩定。