美銀：波音修復737 Max機型軟體至少要3-6個月

據美國銀行 (Bank of America) 分析，波音公司 (BA-US) 為其 737 Max 噴氣式客機修復軟體，最長可能需要 6 個月的時間。

波音公司本週稍早表示正在進行軟體改造以及機長指南手冊和培訓的更新，聯邦航空管理局 (FAA) 要求該公司在 4 月之前完成這些變更。

美銀分析師 Ronald Epstein 說：「一旦波音公司確定了 737 Max 的問題，我們認為，最有可能的情況是該公司將需要 3-6 個月的時間才能提出修復並對其進行認證。」

FAA 週三 (13 日) 下令停飛美國境內所有波音 737 Max 系列客機，理由是兩起致命空難事故之間存在關聯。這項決定是在數十個國家停飛這架飛機之後，才突然轉變的立場，波音股價下跌超過 11%，是 2008 年以來最大單週跌幅。

美銀維持對波音的買入評級和 480 美元目標價，因為該銀行認為調查將會有個「明確的時間表」，因為黑匣子的復原已在進行中。該行表示，這將顯著降低波音和 737 Max 機型的不確定性。週日 (10 日) 在衣索比亞墜毀的波音 737 Max 8 的兩個黑匣子被送往巴黎進行調查。

Epstein 表示，「我們預計波音將以目前每月 52 架的速度繼續生產 737，以盡量避免供應鏈中斷。波音可能不得不在資產負債表中每季提撥約 55 億美元的庫存。我們預期隨著陸續再次展開交機，資本狀況將得到改善。」

美銀預計，波音公司將被迫為航空公司支付的替代性租金將使該公司第 1 季損失 5 億美元或每股 88 美分。