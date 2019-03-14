墜機重創波音 波音以往曾走出危機

波音公司 737 系列客機，為史上銷售最佳的商用飛機，多年來，一直是商業航空的骨幹。

但是該飛機最新第四代機種 737 MAX 近來却引發了全球擔憂。不到五個月，該型客機兩度發生墜機事件。週三，美國當局終於下令停飛該型客機。

波音 MAX 系列係於 2016 年 1 月首度推出，這款客機重量較輕，油耗可節省 20%。

航空安全專家說，衣索匹亞航空 MAX 8 客機墜機後，儘管黑盒子已尋獲，但要確定墜機原因，仍恐得假以時日。

航空顧問漢林 (George Hamlin) 說：「每個人都希望立即知道墜機原因，但航空安全必須慢工出細活，不能越快越好。」

他說：「衣索匹亞航空墜機原因，可能與去年 10 月印尼獅航的墜機原因截然不同。在航空界，意外的原因，往往不一而足，因而調查也較費時。」

航空顧問曼恩 (Robert Mann) 說，波音的名聲難免受損，但對一般人而言，這類事情往往會被淡忘，僅受難者家屬除外。

儘管來自空中巴士 A320 的競爭加劇，但多年來，737 系列客機一直是銷售最佳的商用客機。波音公司於 1 月曾說，去年中，公司增產了 737 系列客機，以滿足七年來累積的訂單。

波音公司於 1965 年首度接到 737 客機訂單。由於新的工程設計將兩具引擎置於兩側機翼之下，而非尾部，如此可搭載更多乘客。

漢林說，飛機停飛以往也曾發生過。1979 年，麥克唐納 道格拉斯公司的 DC-10 飛機在芝加哥墜毀，該型飛機即一度停飛。

在 1950 年代，全球第一款商用客機哈維蘭慧星型飛機 (de Havilland’s Comet) 因發生兩次墜毀，被迫停飛，該飛機的多項結構設計並因而更改。

最後，2013 年，波音 787 夢幻客機，因電池著火，被迫停飛，讓波音重新設計其電池組。2018 年，波音交貨 145 架夢幻客機。