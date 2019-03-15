中小企業強化募資動能 有請區塊鏈助陣

中小企業想要壯大資本動能，或許可借助區塊鏈，政治大學法學院助理教授臧正運表示，台灣中小企業想要走向國際，可透過區塊鏈的募資無國界、流動性高且門檻低特質；他同時呼籲，政府應儘速發展監理法制以因應、協助區塊鏈上的企業發展。

根據經濟部中小企業處統計，台灣有高達 97.7% 的企業是中小企業，等於平均每 100 人中就有 78 人在中小企業工作，中小企業的蓬勃發展，為台灣經濟與技術帶來更多成長與創新，但 143 萬家中小企業中，卻只有 1,760 家得以上櫃上市，說穿了關鍵於中小企業募資仍有一定難度。

證券型代幣發行（STO）打破虛擬、實體經濟的藩籬，讓中小企業得以跨越資本斷層、走向全球資本，協助中小企業們獲得更多資本與新動能，進而促進台灣經濟成長、產業升級，也讓一般投資大眾有機會接觸到更多有成長潛力的本土企業，提供具有爆發力的新投資標的選擇，同時帶動整體資本流動，讓年輕人一圓投資、創業的理想，助長下一代新的台積電、國泰金。

臧正運表示，區塊鏈企業須透過監理科技的運用、生態圈自律與群眾智慧的發揮，協助降低籌資方與投資人間的資訊不對稱，落實籌資監理。

臧正運進一步指出，現階段政府機關與行業應進行密切溝通，討論包含金融主管機關所在意的籌資、治理、投資、洗錢防制與消費者保護等，而監理實驗與產業自律須並行，透過監理科技可望有效管理金融科技的發展。

源鉑資本執行長胡一天則提到，全球數位資產的蓬勃發展，證明高風險、高報酬的早期科技項目潛力巨大。作為分布式技術在金融領域的具體應用，STO 可以成為新創企業的融資新渠道，成為群眾募資之平台，亦補足既有證券市場之不足。

胡一天認為，STO 的出現，正是在利用分布式技術的特點與開源社群的能量，創造一個更自由開放的新創資本市場，有機會重新塑造全球新創融資的價值鏈。