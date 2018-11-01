電感、電阻出貨攀峰 奇力新Q3賺贏上半年 前三季EPS 9.76元

在電感、電阻出貨成長帶動下，奇力新 (2456) 第三季 EPS 5.28 元賺贏上半年，且單季營收、 毛利率、稅後淨利及每股盈餘均創歷年新高紀錄，推升前三季 EPS 達 9.76 元。奇力新表示，第三季電感、電阻業績雙創新高紀錄，其中，旺詮電阻第三季出貨及平均單價均創下歷史新高；而在飛磁部分，目前接單暢旺，去瓶頸計劃預計於第四季完成，屆時將可進一步提升產能。 奇力新指出，電感在第三季不論是消費性應用及雲端大數據解決方案等，終端客戶出貨量持續增加，而工業應用產品出貨量也隨市場需求穩定增加，積層印刷電感及 Molding 類產能滿載出貨，再加上越南廠成本效益顯現，皆推升獲利創單季歷史新高。



奇力新第三季營收 60.42 億元，年增 72.85%；營業毛利 25.37 億元，年增 171.32%，毛利率自去年同季之 26.74% 升至 41.98%，提升了 15.24 個百分點；稅後淨利 14.66 億元，年增 238.83%；以財報之加權平均數計算，每股盈餘 5.28 元；若以期末流通在外股數計算，則單季每股盈餘達 6.58 元。



奇力新前三季營收 134.25 億元，年增 43.88%；營業毛利 47.79 億元，年增 92.76%，毛利率自去年同季之 26.57% 升至 35.60%；稅後淨利 25.00 億元，年增 206.75%；以財報之加權平均數計算，每股盈餘 9.76 元；若以期末流通在外股數計算，則每股盈餘達 11.22 元，較去年同期成長 174.46%。



展望未來，奇力新認為，將持續開發全球巿場之新客戶，提供完整產品系列案迎合物聯網及 5G 時代來臨，此外，各項強化營收及降低成本策略正逐步發酵，先前建構之生產基地，如：越南海防廠、馬來西亞廠及波蘭廠，亦可有效減低貿易壁壘風險，看好今年經營績效可望再創佳績。

