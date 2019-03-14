【豐銀投顧】多方格局尚未失守, 慎防探底完成

◆盤勢分析

週三美股三大指數全面收紅，在美股科技股領漲之下，台指期貨夜盤一度上攻 10414 點, 挑戰前高 10419 點可惜未能一舉越過。週四加權指數開盤 10391 開高上漲 17 點，開盤氣勢雖旺但觀察盤面結構實質內涵賣壓沉重，委買張數與委買筆數均呈現弱勢，顯示有短線獲利了結賣壓加上 10400 關前震盪開高走低，加權指數收盤 10348 點，下跌 25 點。

技術面

加權指數開盤氣氛容易誘多，但筆者認為應在挑戰年線震盪下尋求安全買點佈局，切勿躁進貿然進場。加權指數 10407 點下測至 10375 點，反彈 1/2 到 10392。關鍵在於早上時間 11 點跌破 10375 點，倒 N 條件成立隨即下測至 1.618 倍 = 10340 點，加權指數下測至 10339 點交待完成。以日 K 觀察尚未破 3 月 13 日低點 10331 沒有形成吞噬格局，多方格局尚未失守, 慎防觀察 10355 以下是否探底完成。近日如能站穩收上末跌高 10367 點，多方勢方能再引領發球權。

焦點個股

今日盤面爆量長紅個股，需觀察是否能續強延續多方態勢如：揚名光 (3504)，嘉聯益 (6153)，茂聯 (6213)，鈊象 (3293)，力山 (1515)，錸德 (2349)，穩懋 (3105)。操作上切勿過度追價應謹慎為宜。

豐銀投顧 分析師 羅雅渝

