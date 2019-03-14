貴金屬盤後─擔憂英國無序脫歐 黃金收高11.20美元 站上1300關卡

黃金期貨週三連續第二天上漲，創本月以來最高收盤水準，並站上每盎司 1300 美元關卡。

週二，英國首相梅伊的修改版脫歐協議，遭國會否決。今日英國國會將針對無協議脫歐，進行投票。擔憂英國無序脫歐，增添了黃金的避險買盤。

4 月黃金上漲 11.20 美元，或 0.9%，收於每盎司 1309.30 美元，連續第二天上漲。

5 月白銀上漲 4.3 美分，或 0.3%，至每盎司 15.456 美元。

週二晚間，梅伊首相的修改版英國脫歐協議，以 149 票之差，遭到否決。儘管歐盟於週一對英國脫歐協議做出讓步，亦無濟於事。

週三稍後，英國國會將針對所謂硬脫歐，或無序脫歐，進行投票。

分析師說，英國脫歐的不確定性，可能引發了黃金的避險買盤。但美元走勢亦可能是關鍵。若英鎊受創，美元上漲，則可能對黃金構成壓力。

週三，英國無協議脫歐投票前，英鎊上漲，美元指數下跌 0.2%。美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更具有吸引力，價格因而上漲。

美國今日公布經濟數據優於預期，但並未能支撑美元上漲。美國 1 月耐久財訂單上升 0.4%，連續第三個月上升。美國 1 月營建支出上升 1.3%，創 4 月以來最大升幅。

其他金屬交易方面，5 月銅上漲 0.2% 至每磅 2.936 美元。4 月白金上漲 1.2% 至每盎司 841.70 美元。6 月鈀金報每盎司 1506.70 美元，上漲 1.1%。

分析師說，中國貨幣政策寬鬆的展望，推升了汽車需求，鈀金價格因而上漲。鈀金為汽車觸媒轉換器的主要材料。