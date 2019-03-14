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◆台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧03月14日 交易日  
  
◆當日淨買超                                   ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  
                           (張)       (張)                              (張)       (張)     
3105   穩懋                     869       -60 6188   廣明                   -1478      1053  
4123   晟德                     373       393 8069   元太                    -668      -722  
5443   均豪                     202       293 6488   環球晶                  -508     -4158  
5009   榮剛                     173       417 4939   亞電                    -300      -794  
6290   良維                     132      -396 8436   大江                    -242     -1093  
5820   日盛金                   131       -22 6129   普誠                    -222      -562  
1815   富喬                     115      -683 3202   樺晟                    -192      -383  
8933   愛地雅                   112      -474 4933   友輝                    -192      -271  
3092   鴻碩                     105        60 6147   頎邦                    -178     -1922  
3455   由田                     102        95 3293   鈊象                    -174        39  
8299   群聯                      99      1006 5347   世界                    -169     -3354  
8938   明安                      81       308 4534   慶騰                    -160       -82  
6643   M31                       79       406 3707   漢磊                    -143      -681  
3169   亞信                      76       152 6462   神盾                    -143        24  
3483   力致                      73       120 5349   先豐                    -130      -778  
1795   美時                      71      -142 5483   中美晶                  -128     -2431  
3144   新揚科                    65       325 5425   台半                    -124      -862  
4568   科際精密                  56       147 5371   中光電                  -115      -623  
8086   宏捷科                    53      -226 8240   華宏                    -108      -271  
8358   金居                      52      -116 4147   中裕                    -101       -70  
4127   天良                      50       133 6266   泰詠                    -100     -1209  
3374   精材                      49      -379 6118   建達                     -94      -139  
3511   矽瑪                      46       131 6148   驊宏資                   -94      -291  
4966   譜瑞-KY                   46        65 4541   晟田                     -88       -89  
8406   金可-KY                   45        31 3147   大綜                     -88      -483  
3362   先進光                    45       -55 8415   大國鋼                   -84      -428  
4947   昂寶-KY                   45        15 6180   橘子                     -81       878  
4153   鈺緯                      43        45 6186   新潤                     -78        37  
3294   英濟                      42        18 1785   光洋科                   -76     -1188  
00695B 富邦美債7-10              38         0 5317   凱美                     -72       233  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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