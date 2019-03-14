◆台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧03月14日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 3105 穩懋 869 -60 6188 廣明 -1478 1053 4123 晟德 373 393 8069 元太 -668 -722 5443 均豪 202 293 6488 環球晶 -508 -4158 5009 榮剛 173 417 4939 亞電 -300 -794 6290 良維 132 -396 8436 大江 -242 -1093 5820 日盛金 131 -22 6129 普誠 -222 -562 1815 富喬 115 -683 3202 樺晟 -192 -383 8933 愛地雅 112 -474 4933 友輝 -192 -271 3092 鴻碩 105 60 6147 頎邦 -178 -1922 3455 由田 102 95 3293 鈊象 -174 39 8299 群聯 99 1006 5347 世界 -169 -3354 8938 明安 81 308 4534 慶騰 -160 -82 6643 M31 79 406 3707 漢磊 -143 -681 3169 亞信 76 152 6462 神盾 -143 24 3483 力致 73 120 5349 先豐 -130 -778 1795 美時 71 -142 5483 中美晶 -128 -2431 3144 新揚科 65 325 5425 台半 -124 -862 4568 科際精密 56 147 5371 中光電 -115 -623 8086 宏捷科 53 -226 8240 華宏 -108 -271 8358 金居 52 -116 4147 中裕 -101 -70 4127 天良 50 133 6266 泰詠 -100 -1209 3374 精材 49 -379 6118 建達 -94 -139 3511 矽瑪 46 131 6148 驊宏資 -94 -291 4966 譜瑞-KY 46 65 4541 晟田 -88 -89 8406 金可-KY 45 31 3147 大綜 -88 -483 3362 先進光 45 -55 8415 大國鋼 -84 -428 4947 昂寶-KY 45 15 6180 橘子 -81 878 4153 鈺緯 43 45 6186 新潤 -78 37 3294 英濟 42 18 1785 光洋科 -76 -1188 00695B 富邦美債7-10 38 0 5317 凱美 -72 233 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股