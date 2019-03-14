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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧03月14日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00677U 富邦VIX                 8291         0    00637L 元大滬深300正2         -9280         0  
2349   錸德                    4432      5499    00672L 元大S&P原油正2         -8783         0  
2323   中環                    2362       203    2337   旺宏                   -6415    -25584  
2892   第一金                  1763      6498    3481   群創                   -5153     -2984  
00655L 國泰中國A50正2          1695         0    00636  國泰中國A50            -3670    -57735  
00643  群益深証中小            1393     10474    2409   友達                   -3639     20679  
5876   上海商銀                1240     19829    00633L 富邦上証正2            -2204         0  
00766L 台新MSCI中國正2         1212         0    2002   中鋼                   -2111     -1883  
3576   聯合再生                1137      6213    6116   彩晶                   -1941      4703  
2340   光磊                     736       735    2610   華航                   -1940     -1956  
1515   力山                     719       491    006206 元大上證50             -1614         0  
2308   台達電                   686       950    2886   兆豐金                 -1586      -413  
00673R 元大S&P原油反1           675         0    2881   富邦金                 -1522    -15410  
00638R 元大滬深300反1           642         0    00632R 元大台灣50反1          -1476         0  
00648R 元大S&P500反1            583         0    6153   嘉聯益                 -1397     -4937  
2392   正崴                     536      3792    2449   京元電子               -1366     -2133  
6120   達運                     531     -1234    2448   晶電                   -1357     -4913  
2823   中壽                     525      5674    2408   南亞科                 -1348    -19323  
1504   東元                     514      6212    4960   誠美材                 -1343     -3615  
8163   達方                     513       921    1402   遠東新                 -1315     -4937  
00676R 富邦臺灣加權反1          444         0    1605   華新                   -1245    -32684  
3037   欣興                     414     -3981    2888   新光金                 -1177    -20777  
0050   元大台灣50               394      3730    1101   台泥                   -1124     -6501  
9904   寶成                     314      6507    2313   華通                   -1102     -1798  
6176   瑞儀                     305       571    3231   緯創                   -1053     -1275  
2548   華固                     296      -168    1312   國喬                    -990    -14137  
4426   利勤                     294       269    1710   東聯                    -948     -2704  
2880   華南金                   293      4496    00739  元大MSCI A股            -866    -45313  
00669R 國泰美國道瓊反1          291         0    8150   南茂                    -847     -7754  
2480   敦陽科                   291       335    4927   泰鼎-KY                 -820     -1430  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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