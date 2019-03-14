◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧03月14日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00677U 富邦VIX 8291 0 00637L 元大滬深300正2 -9280 0 2349 錸德 4432 5499 00672L 元大S&P原油正2 -8783 0 2323 中環 2362 203 2337 旺宏 -6415 -25584 2892 第一金 1763 6498 3481 群創 -5153 -2984 00655L 國泰中國A50正2 1695 0 00636 國泰中國A50 -3670 -57735 00643 群益深証中小 1393 10474 2409 友達 -3639 20679 5876 上海商銀 1240 19829 00633L 富邦上証正2 -2204 0 00766L 台新MSCI中國正2 1212 0 2002 中鋼 -2111 -1883 3576 聯合再生 1137 6213 6116 彩晶 -1941 4703 2340 光磊 736 735 2610 華航 -1940 -1956 1515 力山 719 491 006206 元大上證50 -1614 0 2308 台達電 686 950 2886 兆豐金 -1586 -413 00673R 元大S&P原油反1 675 0 2881 富邦金 -1522 -15410 00638R 元大滬深300反1 642 0 00632R 元大台灣50反1 -1476 0 00648R 元大S&P500反1 583 0 6153 嘉聯益 -1397 -4937 2392 正崴 536 3792 2449 京元電子 -1366 -2133 6120 達運 531 -1234 2448 晶電 -1357 -4913 2823 中壽 525 5674 2408 南亞科 -1348 -19323 1504 東元 514 6212 4960 誠美材 -1343 -3615 8163 達方 513 921 1402 遠東新 -1315 -4937 00676R 富邦臺灣加權反1 444 0 1605 華新 -1245 -32684 3037 欣興 414 -3981 2888 新光金 -1177 -20777 0050 元大台灣50 394 3730 1101 台泥 -1124 -6501 9904 寶成 314 6507 2313 華通 -1102 -1798 6176 瑞儀 305 571 3231 緯創 -1053 -1275 2548 華固 296 -168 1312 國喬 -990 -14137 4426 利勤 294 269 1710 東聯 -948 -2704 2880 華南金 293 4496 00739 元大MSCI A股 -866 -45313 00669R 國泰美國道瓊反1 291 0 8150 南茂 -847 -7754 2480 敦陽科 291 335 4927 泰鼎-KY -820 -1430 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股