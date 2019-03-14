日月光「2018年最佳供應商」 典禮 肯定企業永續經營

日月光集團 (3711-TW) 今 (14) 日舉行「2018 最佳供應商頒獎典禮」，邀請 120 家企業，共計 460 位來自國際半導體業界的封測夥伴共襄盛舉，藉由供應商永續經營獎的舉辦和獎項，肯定供應商夥伴於永續經營的優異表現。

日月光半導體執行長吳田玉在典禮中表示，日月光近年來以 SDGs 永續發展為目標，自 2018 年起在供應商永續經營獎中將供應商 SDGs 績效列入評選標準，期望以綠色供應鏈為宗旨目標，獎勵供應商夥伴於永續經營的優異表現。

此外，為提升供應商環境意識，今年更與台灣永續供應協會 (TASS) 合作舉辦「TASS 永續專題講座」，集合產官學研與供應商夥伴，透過此次交流機會，讓產業能看到永續製造的經濟效益與未來發展潛力，迎合最新的全球趨勢和產業需求，促成最適合台灣的循環經濟模式。

講座上午場由社團法人台灣永續供應協會理事長賴樹鑫開場，並邀請到台灣永續能源研究基金會董事長簡又新，主講「永續供應鏈的機會與挑戰」；下午場則由中華經濟研究院主任溫麗琪主持，由台灣永續供應協會理事長賴樹鑫、日月光集團執行長吳田玉等擔任與談人。

另外，論壇中也邀請到國際半導體產業協會 (SEMI) 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸，專題演講「微電子產業的永續管理：為何重要以及如做得更好？」，SEMI 透過對產業永續發展的持努力與追求，創造一個最佳全球交流平台，發揮未來市場趨勢綜效，期望在未來能將半導體產業帶向「異質整合」時代。

日月光表示，隨著循環經濟成為世界趨勢，台灣企業應積極將研發技術與國際綠色規範接軌，除了遵循環境法規外，更要符合市場綠色產品的生產規格，發展循環經濟模式，達到企業與資源雙永續的目標。