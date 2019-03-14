【日盛投顧】年線仍下彎 接近年線震盪難免

◆盤勢分析

1. 週四台股開平高震盪走低，最高點 10,407.27 點仍未收復年線（10,453 點），最低點 10,339 點守穩 10 日線（10,327 點）、5 日線（10,311 點）、月線（10,275 點）、半年線（10,0.32 點）及季線（9,926 點），終場指數下跌 24.67 點，跌幅 0.24%，收在 10,348.65 點，成交金額為 1,140.85 億元，大於 5 日均量（1,045 億元）但略小於 20 日均量（1,176 億元）。三大法人合計賣超 9.34 億元：外資賣超 22.08 億元、投信買超 3.04 億元、自營商買超 9.69 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續向上挑戰年線。

（2）、均線：支撐為月線至半年線，壓力為年線附近。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（64）大於 50，短線偏多整理。

3. 櫃買指數漲幅 0.14%，收在 137.16 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 134 點附近，壓力為 140 點附近，KD 技術指標開口閉合，9 日 K 值（50）在 50 附近，短線偏多整理。近期法人著墨較深的族群包括晶圓代工、IC 封測、PCB、工業 4.0、遊戲、散熱、系統整合、生技、風電等。

4. 台股選股方向可留意 5G、PCB、工業 4.0、IC 設計、系統整合、生技、內需、越概、自行車、航太、風電、金融、高殖利率等。

半導體、蘋概、5G、PCB、光學、風電、生技、越概相對強勢

1. 半導體：晶圓製造可留意 5347 世界等，IC 封測指標為 2449 京元電、6147 頎邦等， IC 設計各擁題材，包括 4966 譜瑞 - KY、5269 祥碩、8016 矽創、3035 智原、2454 聯發科、2379 瑞昱、3034 聯詠、6462 神盾、6411 晶焱、2458 義隆電、3527 聚積、5274 信驊、3141 晶宏、3443 創意、2388 威盛等。

2. 蘋概：近期 APPLE 股價走強，帶動供應鏈 6153 嘉聯益、4943 康控 - KY 等轉強。

3.5G：長線相關需求可期，可注意通訊 5388 中磊、6285 啟碁、4906 正文、2332 友訊、3491 昇達科、2345 智邦、3596 智易、6271 同欣電及光通訊的 4977 眾達 - KY、6426 統新、3234 光環、4979 華星光、3163 波若威、3081 聯亞、3450 聯鈞、4908 前鼎等，PA 在 5G 時代用量將增加，3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科、4991 環宇 - KY、4971IET-KY 等長線仍可關注，散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐等也因 5G 而受惠，安控有機會因中美貿易轉單，3454 晶睿、3356 奇偶、8072 陞泰等有機會受惠。

4.PCB：ABF 基板供需吃緊，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠，6552 易華電受惠驅動 IC 需求成長，5349 先豐切入車用及通訊，3044 健鼎、2367 燿華車用助攻，上游 3645 達邁的 PI 有摺疊機題材加持，2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿、4939 亞電也將受惠 5G 相關應用。

5. 光學：近期資金輪動，指標為 3504 揚明光、3059 華晶科、3362 先進光、4976 佳凌等。

6. 系統整合：軟體應用日廣，族群指標股包括 4953 緯軟、2480 敦陽、3029 零壹、3147 大綜等。

7. 風電：政府大力扶持離岸風電，相關公司如 3708 上緯投控、1589 永冠 - KY、9958 世紀鋼、2013 中鋼構、2031 新光鋼、2208 台船、3023 信邦等長線可持續觀察。

8. 生技：行政院生技產業策略諮議委員會議 (BTC 會議) 長線對生技業帶來政策性利多，可留意包括原料藥 4119 旭富、新藥 1762 中化生、4180 安成藥、4157 太景 *-KY、1760 寶齡富錦、4123 晟德、4162 智擎、1795 美時、4147 中裕、4174 浩鼎、1701 中化、4108 懷特、6461 益得、6497 亞獅康 - KY、醫材 4107 邦特、4736 泰博、4171 瑞基、保健食品 8436 大江、1707 葡萄王、4743 合一、3205 佰研、4109 穆拉德加捷、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍、6666 羅麗芬 - KY 等。

9. 越概：越南在中美貿易戰中相對受惠，相關概念股包括 9904 寶成、9910 豐泰、9938 百和、1434 福懋、4426 利勤、1477 聚陽、1476 儒鴻、4401 東隆興、5288 豐祥 - KY、4536 拓凱等。

10. 高殖利率：保守型投資人可留意如 6277 宏正、台塑四寶、2886 兆豐金等。