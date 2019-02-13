紅馬-KY 1月營收創同期次高 力拼故鄉納稅及伴手禮業務增動能

紅馬 - KY(2928)1 月營收創同期次高，達 7.4 億元，年增 9.57%。紅馬 - KY 表示，1 月營收成長的主要原因在於，今年 1 月較去年同期增加公司與大型企業合作的故鄉納稅業務，加上年末旺季部分訂單遞延至 1 月消化，以及匯率波動所致。紅馬 - KY 指出，去年陸續與日本大型公司如日本第二大電信公司—KDDI、樂天等合作推廣故鄉納稅，今年將進一步爭取與其他會員制企業及電子商務網站經營企業合作的機會，提供故鄉納稅後台管理服務，並拓展回禮刊登平台，期待 2019 年故鄉納稅業務可回到 2017 年水準。此外，今年起往上調整手續費率，改善營收組成，整體故鄉納稅事業的毛利率可望上升。



紅馬 - KY 表示，在伴手禮業務部分，將同步透過實體店鋪與購物網站兩大通路，從原先以旅行社客戶為主的 B2B2C 業務，進一步拓展至直接銷售予日本消費大眾的 B2C 業務；此外，在伴手禮品項方面，也將從原先以當地特產為主的旅遊伴手禮，延伸至節日送禮市場，預估整體伴手禮業務，今年將可維持穩健營運。



紅馬 - KY 對於 2019 年展望持審慎樂觀的態度，將持續深耕伴手禮及故鄉納稅兩大利基型業務，全年整體營運可望重回成長軌道。其中在故鄉納稅業務方面，將持續推動與大型企業合作，並拓展多平台銷售管道，期使公司故鄉納稅業務回復 2017 年的業績水準；而在伴手禮業務方面，除了從旅遊相關的 B2B2C 伴手禮業務拓展至廣大的 B2C 及年節送禮市場外，並積極拓展伴手禮相關的電商業務，因應網路購物的主流趨勢，期帶動整體營運恢復成長動能。