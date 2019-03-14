【華冠投顧】國巨，蓄勢上攻雛型漸展現。

週三，美國公佈 2 月 PPI 年率，數值與預期值一致均為 1.9%。

在中、美貿易戰仍未結束之際，現在歐盟似乎也進來參一腳。為了維護歐洲產業利益與安全，週二，歐盟執委會公佈，將啟動包括歐盟 5G 網路安全措施等等，共採取 10 項行動計畫，這也為今年全球經濟再度的增添變數。

上週，雖白宮首席經濟顧問庫德洛（ Larry Kudlow ）表示，美、中可望在本月底前簽署協議，結束長達一年的貿易戰。但週二，美國貿易代表萊特西澤（Robert Lighthizer）表示，目前仍不能肯定的說談判已成功，我們仍在努力當中。若某些關鍵問題，美國方面未能得到有利的結果，我們是不可能達成協議的。因此，投資人現在仍不能持太樂觀之期待，續觀察後續之發展。

03 道瓊，今日續留意上方 25766-25912 反壓區間之力道如何？週三，彈升至 25783 上下，已進入該壓力區；於此區出現逆轉機會仍高。接下來，本月 03/21，FOMC 利率決議的最終結果，是市場矚目的焦點，靜觀後續發展。

而 03 加權，上方 10365-10450 之反壓區間，仍須留意！週三最高來到 10414，已進入該壓力區。因此，在股票操作策略設定上，仍須謹慎以待，持股以多、空雙向佈局會來的較妥。

近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：

下圖為昨日之述，今日，依舊在頸線之下徘徊，圖中之反壓區若被站上，則向上續航力提升。

下圖為目前之形態

作者：華冠投顧 葉良超 分析師