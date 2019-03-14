搶搭春遊補助商機 台灣高鐵四大優惠方案出爐

配合交通部觀光局第 2 季拚國旅的「春遊專案」，台灣高鐵 (2633-TW) 今 (14) 日宣布四大優惠內容出爐，包括「春遊搭高鐵･送住宿」(平日)、高鐵假期「假日不加價」、「小鎮漫遊一日豐富行」買一送千(行程需 2 人同行)，以及「飯店聯票」高鐵車票下殺 7 折，搶搭國內旅遊風潮興起來推升第二季營運動能。

台灣高鐵說明，高鐵假期「春遊搭高鐵･送住宿」方案是針對安排 2 天 1 夜行程的旅客，在 4 月 1 日至 6 月 30 日的平日入住台中以南指定飯店，住宿費 0 元起。

以台北出發為例，平日入住墾丁星級飯店，每人只需 2980 元，等同高鐵對號座車廂台北 - 左營來回票價，而住宿 1 晚、飯店早餐和高鐵左營站至墾丁來回接駁皆免費。

針對一日輕旅行的旅客，則規劃有高鐵假期「小鎮漫遊一日豐富行」買一送千 (行程需 2 人同行)，也就是說，購買高鐵假期一日豐富行「集集線」、「台三線」、「小鎮漫遊」指定行程，並於第 2 季期間出發，每位旅客可獲得不記名「高鐵假期指定行程千元抵用券」1 張，下次可抵用高鐵假期「集集線」、「台三線」和「小鎮漫遊」指定行程。

而考量國人國內旅遊多在周休二日為主，台灣高鐵也特別推出高鐵假期「假日不加價」專案，共與 15 家熱門飯店配合，假日入住可享有與平日相同的優惠價格。

為配合這波春遊的國旅風潮，台灣高鐵「飯店聯票」更一口氣與近 170 家飯店合作，即日起至 6 月 30 日止，只需到合作飯店的官網訂房，即可享加購高鐵標準車廂對號座車票 7 折優惠 (原 8 折)，若合作飯店已申請加入觀光局春遊專案，還可再享旅遊補助。