外資重手加碼 台灣高鐵股價再創新高

台灣高鐵 (2633-TW) 公布去年獲利創高後，股價持續驚驚漲，今 (6) 日最高衝上 35 元價位，再創掛牌新天價，市場解讀，主要是因外資對台灣高鐵持股比重持續拉升，三大法人合計持股比重達 14.89%，其中有 13.83% 由外資持有。

法人指出，高鐵提供的是剛性需求，隨著運量日益增加，再加上成本控管有成，獲利展望穩健，配息可期，應是外資積極布局原因。

台灣高鐵去年稅後純益首度突破百億大關，達 106.96 億元，年增率高達 100.31%，EPS 1.9 元。

由於台灣高鐵近 2 年配息率在 80% 上下，法人推估，若以此水準計算，目前台灣高鐵現金殖利率超過 4%。

台灣高鐵在今年農曆年節旅運量創高後，228 連假也加開班次增添第一季營運動能；展望第二季，為因應清明連假疏運需求，已規劃自 4 月 3 日至 8 日進行為期 6 天的「清明假期疏運」，加開 205 班次列車。

另一方面，搭配觀光局最新推出的春遊補助方案，台灣高鐵將於 4 月 1 日推出 3 項春遊優惠專案，有助提升第二季的平日載客率。

台灣高鐵表示，這二波暖冬遊補助後，確實帶動國旅增加，在此 3 個月的補助期間，平日運載多了逾 1 萬名旅客。