川普頒布737 MAX停飛令 航空旅客應留意什麼？

繼中國、英國、愛爾蘭、歐盟與加拿大等更多國家，紛紛響應停飛波音 737 MAX 8 事故機型後，美國總統川普於台北時間週四 (14 日) 頒布一項行政命令，下令所有波音 737 Max 8 和 737 Max 9 機型停飛。

波音 737 Max 涉及上週日衣航墜機和 2018 年 10 月的獅航 610 號班機空難事件，導致外界質疑是否為飛機本身缺陷導致事故發生，但其他飛航安全專家較偏向駕駛的人為錯誤，而非飛機或其軟體本身錯誤的可能性較高。

由於目前已多國禁飛該款飛機，航空公司忙著重新分配航班與班機，以及調配機組與地勤人員，因此未來一陣子航班誤點或取消的可能性大增。

AirHelp 執行長 Henrik Zillmer 表示，「多數航空公司沒有運用其他班機載送額外乘客的載客能力，一般航空公司不會為了每個航班多準備一架飛機。」該公司專司提供航班誤點或取消時的乘客補償。

「倘若航空公司應對迅速且眼光放遠，只要重新配置航班得宜，就能避免混亂加劇，但如果不採取主動行動，情況可能演變成航班遭取消或超額預定，最終導致拒絕登機。」在川普宣布停飛之前，Zillmer 就料到歐洲可能爆發混亂，因為航班受影響的乘客會急忙重新訂票。

旅遊交易網站 Airfarewatchdog 的內容編輯 Tracy Stewart 表示，好消息是，這個事件的衝擊有限，因為全球僅有 350 架波音 737 MAX 8 服役中。

但仍有一些航空公司受到的負面衝擊高於同業。西南航空 (LUV-US) 旗下有 34 架 Max 8 服役中，數量高於美國同業，因此重新配置航班的工作也更加沉重，就算川普宣布停飛消息之前，西南航空也已開放乘客重新預約其他班機。

西南航空 (LUV-US) 週三宣布，乘客若預約的 737 Max 航班遭取消，可以在兩原始目的地的原始旅程日 14 天內，重新預定備用航班，無需額外費用也無票價差異。西南航空稱，「我們以 Max 8 完成超過 88000 個飛行時數、4.1 萬個航班，我們對該款飛機相當有信心，但我們也支持 FAA 和其他監管機關與全球政府的行動。」西南航空股價在停飛令後一度跳水，但尾盤回升收高。

聯合航空 (UAL-US) 發言人表示，公司每天約 40 個航班使用到旗下的 14 架 MAX，「我們會利用備用飛機和顧客重新預定的方式妥善安排，營運上不會因停飛令而有重大影響，我們會持續與顧客合作，將其旅程遭變動的程度壓至最低。」

美國航空也有 24 架飛機將受川普停飛令影響，該公司稱會努力協助顧客盡快重新預定班機。

航班遭取消的消費者恐也難獲賠償

因航班誤點或取消可獲得賠償的政策，各國和各航班公司皆不同，但就算是賠償最全面性的地方，受 737 Max 停飛令影響而航班遭取消的顧客恐也難獲賠償。

舉例而言，歐盟法規規定，航班到目的地時誤點 3 小時以上的顧客，有資格獲得 250 歐元至 600 歐元的賠償 (根據航班飛行距離和誤點長短的差異而不同)。

然而，若是因為「特殊情況」導致航班遭取消，航空公司不需提供補償。(歐洲乘客法規 EC 261 和國際法規 Montreal Convention 蒙特利爾公約）

在歐盟國家，旅客還是能報銷機票並拿回費用，或者沒拿回機票錢，直接重新訂票，但在美國就不這麼回事，由於美國 FAA 尚未要求航空公司停飛該款飛機。

旅行保險不見得能彌補損失

倘若該國法律不保障航空旅客，那麼旅遊保險恐怕助益不大。

旅遊保險比較網站 Squaremouth 營銷專家 Steven Benna「以這類狀況導致航班取消來說，標準的旅行保險政策一般不會包含全額賠償，還有旅遊警告和其他官方公布的建議。通常航班遭停飛取消後，受理賠的案件都是因為「飛機機械故障或惡劣天氣所引起的。」

旅遊保險比較網站 InsureMyTrip.com 建議，消費者應該審視保單政策內有無包含「共同承運人 (CCD)」條款，才能確定是否能獲得班機遭取消的理賠。

但一般旅行保險涵蓋與旅行延誤相關的福利，消費者若因航班延誤或取消而需要額外的膳食與住宿，這部份費用可獲補償。

當然，如果購買的票券政策上包含「無論任何理由都可取消」政策，就算是自己不敢坐波音 737 MAX 還是遭官方停飛，旅客都可以獲得賠償。