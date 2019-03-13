〈永冠-KY法說〉江蘇鋼銳廠二期預計下半年投產 離岸風電訂單出貨量可望大幅增加

鑄件大廠永冠‐KY(1589-TW) 今 (13) 日召開法說會，永冠董事長張賢銘表示，台中新廠將在 2021 年投產，將是公司未來 3 至 5 年的重點發展計畫，而中國江蘇鋼銳廠已取得限產豁免，一廠二期建廠已在去年 5 月完成，預計下半年機器就能進廠，並貢獻營收，屆時離岸風電相關訂單出貨量，可望大幅增加。

永冠台中新廠預計今年動工、2021 年投產，產能規劃朝向大型化與自動化，包含能源類與非能源類產品，未來計畫新產品將在中國江蘇鋼銳廠開發，生產端則移至台中廠生產，加速產品認證週期。

張賢銘指出，台中新廠為公司未來 3 至 5 年的重點發展計畫，出貨客戶將著眼全球市場，且未來 12 年全球將有相當於 198 萬噸的離岸風電鑄件市場商機，其中高達 6 成在亞洲地區，亞洲市場商機龐大，且商機現在才剛開始，未來台中廠將具備非常大的競爭優勢，且與西門子的訂單，未來也可望由該廠出貨。

而除台中新廠外，張賢銘說，為掌握供應鏈轉移的商業契機，3 年前已在泰國購置逾 30 萬坪土地，因應未來數十年的長遠發展。

中國江蘇鋼銳廠方面，張賢銘表示，目前鋼銳廠已取得工信部認可的綠色供應鏈創新，取得限產豁免，一廠二期建廠已在去年 5 月完成，預計下半年機器就能進廠，並貢獻營收，若屆時順利啟用，離岸風電相關的訂單出貨量，可望大幅增加，該廠主要將出貨中國本地客戶，目前也已與當地離岸風電大廠洽談合作中。

