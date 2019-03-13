〈永冠-KY法說〉今年拚出貨噸數創新高 目標全年轉盈

鑄件大廠永冠‐KY(1589-TW) 今 (13) 日召開法說會，展望今年，隨著工作天數恢復正常，第 2 季可望單季轉盈，董事長張賢銘表示，今年能源類產品，將成主要成長動能，出貨噸數以達成 17 萬噸創新高成績為目標，力拚全年轉盈。此外，他也透露，接班傳承計畫已邁入第 3 年，未來將由專業經理人接班。

永冠 2017 年第 4 季起面臨成立以來首次虧損，去年全年雖然未能成功單季轉盈，但毛利率、營益率表現均逐季走升，去年全年每股虧損 2.48 元。

展望今年，永冠表示，第 1 季受到農曆春節工作天數減少影響，營收將不會較去年第 4 季成長，但第 2 季隨著工作天數恢復正常，營運虧損可望持續縮小、甚至單季轉盈。

從三大產品類別來看，永冠表示，去年第 3 季起，注塑機與產業機械等業務市況轉趨保守，而能源類營收則從第 4 季起出現明顯成長。展望今年，預期非能源類產品營運將持平或溫和成長，能源類將成為今年主要成長動能。

張賢銘表示，今年出貨噸數以達成 17 萬噸的創新高成績為目標，其中，主要出貨量成長可望都將來自能源類產品，去年雖然有不少離岸風電訂單，但受限產能不足，銷售額僅占營收占比約 1 成左右，仍有 4 至 5 倍的量無法出貨，今年隨著產能擴增，出貨噸數可望持續墊高，將以全年轉盈為目標。

此外，張賢銘也說，公司持續推進人才培訓與接班傳承，正在進行 5 至 10 年的接班傳承計畫，目前已進入第 3 年，未來將去家族化，由專業經理人接班。