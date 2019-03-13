上緯投控擬推動持股88.75%上緯新材 赴上海、深圳A股掛牌

上緯投控 (3708) 董事會決議通過子公司上緯新材擬向中國證監會申請上海、深圳 A 股掛牌，募集資金主要用於廠房增建、購置研發設備及充實流動資金，擴大及改造目前生產線產能，購置先進之研發測試設備、引進高端研發人才。上緯投控持有上緯新材比重 88.75%，此次上海、深圳 A 股掛牌，股票面值為每股 1 元人民幣，根據上市地相關法規，將發行新股股數約占上緯新材發行後總股本比例 10%～25% 左右，公司持股比例降為 71%～80.68%。



上緯投控表示，上緯新材主要產品為環保高性能合成樹脂研發與生產，透過 A 股上市並募集資金，可以幫助公司提升研發能力，聚焦於順應市場發展、符合環保要求的新產品專案開發。