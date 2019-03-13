加盟寬量國際任策略長 谷月涵稱2020新政府對行情有正面影響

甫從外資花旗環球證券退休的谷月涵 (Peter Kurz)，今(13) 日舉行加盟寬量國際記者會，未來將擔任策略長(Chief Strategy Officer)。對於台股指數看法，他說，自己看台股這麼多年，學到最大一點就是「不要猜指數，一猜股市就會給你很難看！」他認為可從資金角度來觀察。至於總統大選影響，他直言，要金錢或主權，這是台灣要面對的問題，兩者有利有弊，但兩岸關係好對經濟股市就好，若 2020 年有新政府將有助投資信心。選擇加盟寬量國際，他說，這幾年考慮退休後計畫，合作可以順利可達目標，就是繼續幫助台灣資本市場成長，幫助個別公司尤其中小型，得到國際金融機構的注意。未來將協助企業落實符合國際機構投資人認同的投資指標、優化股權結構，讓更多優質台灣上市櫃公司前進國際資本市場、與全世界接軌。



創辦人暨執行長李鴻基表示，外資目前在台股市值的占比已經達 4 成，預估未來 3~5 年將提升到 50%，公司的目標就是幫忙企業「被發現」，獲得資金投資。台灣中小企業難接觸到國際機構，募到資金投資股票，但沒成交量就難募資，進行併購。



透過股權價值提升方式，寬量國際近幾年已成功打響台灣上市櫃公司在外資圈的知名度，谷月涵加入後，未來將負責寛量國際與台灣上市櫃公司，做為在國際資本市場的最佳代言人，也會極積的參與上市櫃公司的資本市場規劃與諮詢等相關業務。



谷月涵表示，台灣中小型股是非常好的投資標的，原因包括：一、無論是從獲利表現，現金殖利率或投資價值等角度來看，都非常具有吸引力；二、台灣上市公司在交易所的努力下，公司治理取得長足的進步，透明度較高，容易取得外國投資人的信任；三、20 億美元市值所定義的中小型佔台灣上市公司高達 95%，且個股成交量不低。



過去許多台灣中小型股在外資券商或歐盟實施「金融工具市場指令第二版 (MiFID II)」 實施，致使資源不足，紛紛減少追蹤台灣中小型股，中小型股通常的市值很難反應其真實價值，容易被國際機構投資人進行全球資產配置時所忽略，未來若能透過寬量國際的協助，一方面定期提供國際投資人所認同的長期策略論述，及透明財務資訊揭露，另一方面儘速導入這幾年國外資本市場所重視的「ESG 責任投資」架構，將可順利與國際資本市場接軌。



對於台股指數看法，他說，自己看台股這麼多年學到最大一點就是「不要猜指數，一猜股市就會給你很難看！」他認為可從資金角度來觀察。至於總統大選影響，他直言，要金錢或主權，這是台灣要面對的問題，兩者有利有弊，主權意識很重要，但兩岸關係好對經濟股市就好，若 2020 年有新政府，對整個投資信心有正面幫助。

