【華冠投顧】光學族群發功 台股一枝獨秀

跳空缺口變支撐 多頭量縮價穩撐大盤

1. 美國貿易代表萊特海澤：美歐談判完全陷入僵局。

2. 日本 1 月核心機械訂單，創 4 個月來最大跌幅。

3. 萊特海澤：不管有無協議，美中貿易談判可能在幾周內結束。

4. 波音 737 MAX 遭多國封鎖，美國：不會下令停飛。

國際股市觀察:

美股因為波音客機事故產生帶賽效應，暫時挫折多頭，亞洲股市也順勢回檔，台股卻逆勢收紅。台股多頭堅守昨日跳空缺口，光學股扮演衝鋒號角。以政治面來看，本周末就要國會民代補選，出現金融股指數出現紅三兵走勢挑戰年均線。

台股加權指數終場收在 10373.32 點，收盤上漲 29.99 點，大盤成交值則縮減為 29.99 億元，K 線為跳空小紅 K 棒，外資持續買超 23.6 億，大立光讓光學族群氣勢如虹，成為帶隊的主流；台積電也漲 1.5 元，貢獻指數約 13.5 點。

上櫃指數收在 136.97 點，上漲 0.1 點，上漲 0.07%，成交量為 334.13 億，K 線收一根帶量的小十字 K 線，10 日均線附近盤整；櫃買指數難脫 138.6-135.35 的箱型區間，內資的動向就是讓波動幅度收斂。

台股指標重心：今天股王大立光 (3008) 盤中創新高，上漲 130 元，收在 4750 元，就是多頭股指標。台積電 (2330) 上漲 1.5 元，收 237 元，量縮收小紅 K 線。台股挑戰股票箱頂部不變，台股指數在 10250 點關卡形成中期支撐；目前盤整盤期間延長，有題材的強勢股主導盤面。

第一檔持股追蹤: (3443) 創意，連續兩天股價都是開高走低掉尾盤；其中原因就是 03/08 融券最後回補日，明天就開放融券交易，相信成交量會更加熱絡。季均線目前是有效支撐，今市多頭嘗試反攻，外資等的是 3 月營收數字。但是，常常利多公佈前就會先表態，當利多出現實就是賣點。

第二檔持股追蹤: 聯發科 (2454)，股價收盤站上短期均線反壓，短期上升趨勢線與年均線都是有效支撐。外資連續四日賣超已經透露出特定買盤吸走籌碼，上漲 2.5 元收量縮小紅 K 線。聯發科是 5G 概念股龍頭，更是跨足 AI 佈局的科技業。技術面上，量能夠持續放大才是多頭表態的信號；股價由回檔整理格局再出發，先看整數關卡 280 元是否突破，站穩 285 元就會啟動波段漲勢上 320 元。

作者: 華冠投顧 黃烱烈分析師

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