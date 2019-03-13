日本5%消費回饋措施 已有10家業者表態參加

為配合日本消費稅即將在 2019 年 10 月 1 日，由目前的 8% 調漲到 10%，日本政府決定自 2019 年 10 月 1 日起，至 2020 年 6 月底止，實施為期 9 個月的 5% 點數回饋活動，作為刺激消費措施的一環。即將於 2019 年 3 月 15 日截止的第一階段金融業者募集當中，已有 5 家信用卡業者、5 家電子支付業者表達參與意願。

在信用卡業者方面，有 JCB、樂天信用卡、三井住友信用卡、三菱 UFJ NICOS，以及 Credit Saison(8253-JP)。這 5 家信用卡公司的發卡量，在日本的信用卡市場超過 5 成。以目前的情形來看，在加盟廠商的遴選上，結果最快 3 月底就會出爐。預估其他信用卡業者，日後也會將相繼參與這龐大商機。

日本 10 月上路的 5% 消費回饋措施，已有 10 家業者表態參加 (圖：AFP)

而在非一般金融體系的電子支付業者方面， NTT DoCoMo(9437-JP)、日本 Yahoo 及軟銀 (9434-JP) 所共同出資的「PayPay」、新創獨角獸的「mercari」、LINE(3938-JP)、新創企業「Origami」，也都表示有意加盟。

日本經濟產業省要求加盟的業者們，在 2019 年 10 月 1 日至 2020 年 6 月底的這段期間當中，在向店家收取的交易手續費不得超過 3.25%。而在這項制度結束之後，不論交易手續費是否作出調整，都必須公開相關訊息。

這項點數回饋制度將於 2019 年 10 月 1 日，配合消費稅調漲後展開，並一連進行 9 個月。目的是為了刺激消費。屆時在中小型店鋪型態的店家消費，並持信用卡、手機條碼 QR Code 或電子錢包支付，就可獲得最高 5% 的點數回饋。相關經費由日本政府負擔，而日本政府也在 2019 年度編列了 2798 億日圓的預算。

在回饋方式上，信用卡等支付工具將採點數回饋，或將等值金額直接匯入消費者銀行帳戶。於購物時直接扣除等值的回饋金額，也是允許的作法。購車、購屋，以及非課稅對象的學費和醫療費用等，則不在回饋對象當中。

第一階段的業者名單，預計於 2019 年 4 月初向各中小型零售業者公布。而零售業者們在當月底，即可開始選擇合作對象。