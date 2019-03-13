各國加強安全法規 劍麟估Q1汽車事業可望成長

劍麟 (2228) 表示，集團近年來持續與全球主要一階 (Tier1) 汽車安全供應商客戶研發新產品，整體汽車事業部在今年首季的營運表現，會較去年同期保持成長，顯示旗下汽車安全零組件產品滲透率的升高對集團業績的正面挹注效果，也可緩和車市銷售趨緩產生的影響。劍麟自結 2 月合併營收為 3.24 億元，因農曆過年假期致使工作天數較 1 月減少影響，月減 16.80%，但仍較去年同期增加 20.71%；累計前 2 月營收為 7.12 億元，較去年同期成長 11.38%。



劍麟指出，集團因多年累積與主力汽車客戶共同研發的穩定合作基礎，除在去年積極與主要客戶簽訂合作協議，建立既有訂單穩固的供應需求關係並擴大於單一客戶的產品滲透率，同時也有助於劍麟鎖定利基型安全零組件產品布局，持續提升劍麟在全球汽車安全零組件供應商的核心競爭優勢，創造公司良好訂單能見度並穩定提升全球市場占有率的成績。



展望第一季，劍麟看好汽車事業部在未來仍將受惠於平均每車安全配備增加所創造的成長趨勢，有助於緩和全球新車銷售市場趨緩造成的負面影響。尤其消費者對於安全及有效的行車需求不斷提高，加上各國政府之道路安全法規日益趨嚴，平均每車安全配件滲透率提升與配備規格升級的趨勢明確，將有助於公司旗下三大被動式安全關鍵零組件產品保持出貨暢旺態勢。