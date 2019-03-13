台股盤中─激情過後買盤再度沉澱 狹幅震盪看個股走勢

亞股昨 (12) 日大漲後今 (13) 日再度陷入狹幅震盪，台股加權指數同樣見到多空膠著狀況，以下跌 12.06 點開出後，盤中在平盤上下波動，預估成交量不足 900 億元，法人指出，目前月線 10261 點有守，不過由於外資短線態度轉趨保守，投信季底作帳意願也不高，近 2 日還是以財報亮麗和高現金殖利率股的個股表現為主。

從細族群來看，網龍漲半根停板，帶動遊戲相關業者明顯轉強，尚凡、鈊象漲逾 3%，大宇資、歐買尬漲 2% 上下，橘子、宇峻也有 1% 漲幅。

另一方面，有部分個股反應高現金殖利率題材，中連貨早盤一度漲停，訊映漲近 4%，中菲、潤隆漲 2%。

日前強勢的個股今日仍有續強者，包括有晶宏、拓凱漲逾 5%，亞信、致茂漲逾 4%，亞獅康 - KY、明基材、敦陽科、漢平和優群等均漲超過 2%。

而華映史上大裁員 2500 人，股價繼續跌停鎖死，綠能跌逾 8%；同時，日前強勢股如祥碩、晟田、裕豐見獲利了結，跌逾 3%，和泰車、好德、廣明等跌近 2%。

從 50 權值股來看，漲跌互見，台達電、研華漲逾 2%，大立光、元大金、可成和亞泥均漲逾 1%，華碩、國巨、光寶科、富邦金、台泥和鴻準等穩在盤上；反觀聯電、中鋼、鴻海、聯發科、台積電、群創、日月光投控、統一超、台灣高鐵、統一、寶成、中壽等遭壓在盤下。

法人指出，考量上檔年線反壓重，且指數短期漲幅頗大，再加上短期均線 5 日和 10 日均線下彎，仍需橫盤整理讓籌碼沉澱，來減緩年線壓力。

統一投顧進一步說明，華為提告美國政府，美中雙方關係時好時壞，市場不確定性未除，而台股昨日大漲，外資卻僅買超 30 億元顯示買盤力度縮手，後續值得留意，預期指數將於月線附近來回震盪，區間整理，目前選股重於選市，操作上建議以汽車零組件、紡織、5G 題材股，以及高殖利率概念股等。