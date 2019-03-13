微軟對PC業祭補貼政策 牽動下半年品牌廠市占率表現

微軟 (MSFT-US) 提供補貼政策 (MGF-Modern Growth Fund) ，研調機構 IHS Markit 認為，將影響 PC 品牌下半年競爭與研發進程，預期若華碩 (2357-TW) 、 宏碁 (2353-TW) 只獲少數補貼，下半年市佔率表現恐不佳，而恐使惠普 (HPQ-US) 與戴爾 (DELL-US) 在補貼的價格帶中，拿下超過 60% 的市占率；相對若惠普與戴爾拿到補貼的機種數也不多，則反而能給其他廠商更多機會成長。

去年，價位落在 300-499 美元區間，且市占率最高的品牌廠商為惠普 31% ，其後依序為戴爾 21% 、聯想 (0992-HK)17.8%、華碩 9.3%、宏碁 9.3%。

其中，惠普與戴爾在此價位帶補助的產品，市占率超過 50% 。因此 IHS Markit 認為，若惠普與戴爾未能獲微軟補貼，將使聯想、華碩與宏碁等品牌廠，順勢搶下此區間的市占率。相反的，若華碩與宏碁只獲微軟少數補貼，則下半年銷售恐受影響，進而使惠普與戴爾拿下超過 60% 的市占率。

(IHS Markit 研究報告分析)

另外，IHS Markit 也指出，據微軟對筆電的補貼政策，產品要求是 FHD 解析度產品，然而，目前在價格區間價位區間的筆電，有 96% 的顯示器解析度仍為 HD ，僅 2% 筆電顯示器解析度為 FHD 。因此 IHS Markit 分析，從今年下半年開始，具備觸控功能的 FHD 顯示器，在微軟補貼政策引領下，需求可望大幅成長。

微軟為瞄準消費者對雲端、軟體服務再購率，目前預計補貼政策將施行兩次，分別為旺季今年 7 月至明年 3 月，另還有明年 1 月至 7 月，屆時各大筆電品牌商將大打銷售戰。