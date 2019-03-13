偏光板供應緊俏、報價調漲有望 明基材股價創2015年5月以來新高

偏光板供應吃緊，產業趨勢明朗，明基材 (8215) 去年稅後淨利 3.29 億元，年減率 37.3%，每股盈餘 1.02 元，連續兩年保持 1 元以上獲利水準，每股配發 0.6 元現金股息，追價買盤力拱，今 (13) 日股價大漲衝高到 28.9 元，創下 2015 年 5 月初以來新高，外資法人亦站在買方，持股比重上升到 5.72%，較 1 月初 3.99%，增加了 1.73 個百分點。2 月工作天數較少，明基材 2 月營收 10.86 億元，月減 8.3%，年增率 19.7%，累計前 2 月營收 22.7 億元，年增 15.5%，表現不俗，大陸 10 代線產能開出，自去年以來，明基材產能一直處於滿載階段，近期也傳出大陸偏光板有機會調漲，3 月工作天數恢復正常，單季營收可望穩在 30 億元大關。



明基材前年關閉南科兩條產線，把生產基地集中桃園、龍潭兩地，擁有 3 條偏光板產能，2 條幅寬為 1.49 米、1 條幅寬為 2 米，全球市占率逾 5.4%，偏光板占營收比重約 85%，大陸大舉擴充 10 代線面板廠產能，零組件廠只有少數公司有獲利，產能擴充相對保守，為偏光板供應吃緊的主因，供需情勢短期間無法改善，接單能見度相當高，最大客戶出貨比重降到一半。