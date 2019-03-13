【永豐期貨】台指選擇權盤前－蘋概三王帶頭衝 台股開高走高收復10300

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲 121 點至 10348 點。價差方面，台指期轉為正價差 4.67 點，電子期轉為正價差 0.25 點，金融期轉為逆價差 - 1.14 點。現貨部分，三大法人買超 46.8 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 2139 口至 26887 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 1463 口至 56571 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 839 口至 25676 口。

週一美股三大指數全面上揚，扭轉前幾個交易日連續下跌的頹勢，中美貿易談判也傳出樂觀消息，激勵亞股今日全面開高走高。週二台股以上漲 44 點開出，盤面上權值股走勢強勁，蘋概三王都有不錯表現，股王大立光更是續創波段新高，指數一度上漲逾百點並攻上 10300 關卡，終場加權指數上漲 93.05 點或 0.908%，收在 10343.33 點，成交量能 1102.2 億，較前一日增加 160.45 億。今日八大類股僅營建類股收黑，其餘皆收紅，其中以紡織類股漲幅 2.28% 表現較佳，營建類股跌幅 0.35% 表現較差。今日加權指數受國際股市大漲激勵，帶量上揚並收復 10300 關卡，但外資籌碼，期現貨雖同步偏多操作，但台指淨多單僅小幅增加 1463 口，現貨方面也僅買超 30 億，顯示外資並未大力做多，短線操作上仍以謹慎為宜，並持續觀察外資及國際股匯市動向。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10400 點，賣權集中在 10200 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10500 點，賣權未平倉最大量集中在 10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.29 升至 1.43，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 12.35% 降至 11.77%，賣權平均隱含波動率由 16.38% 升至 16.81%，買權降賣權升。選擇權部位整體來看顯示為中性格局。 (永豐期貨研調)



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